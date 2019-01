Stor brugsforening i bedring: Kravler op af hul

2018 var problematisk for Erritsø Brugsforening. Ekstraordinære udgifter, et chefskifte i Super Brugsen Erritsø, et hårdt marked og igen røde tal i Daglig Brugsen Skærbæk. Regnskabet for de to foreningsejede dagligvarebutikker er snart klar og ikke prangende. Men uddeler Martin Frost Jørgensen (billedet) er optimistisk. Foto: Yilmaz Polat