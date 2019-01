Støvet skal bankes af gulnede lokalplaner

Næstformand i by- og planudvalget Kenny Bruun Olsen (V) fik i budgettet for 2019 tilført ressourcer til planafdelingen, så lokalplanerne kan få et servicetjek.

Fredericia: Byplansvedtægter og lokalplaner på gulnet papir spænder ben for at give nyt liv til boligkvarterer, mener Venstres Kenny Bruun Olsen, som har fået resten af byrådet med på at finde ressourcer til et servicetjek af kommunens lokalplaner.

- Jeg har fået flere eksempler på, at lokalplanerne står i vejen for projekter, som jeg synes virker fornuftige. En ejendomsmægler har fortalt om en villa han var tæt på at sælge på Hækkelunden i Erritsø, men da køberen ikke kunne få lov til at bygge ud på grund af, at lokalplanen kun tillader at 20 procent af grundens areal bebygges, så valgte han i stedet at købe hus i Middelfart. Det, synes jeg, er ærgerligt, siger Kenny Bruun Olsen.

Det eksempel og andre har fået ham til at gå til kamp for at få lokalplanerne kigget efter i sømmene.

- Der er behov for, at vi får en vurdering af, om planerne er tidssvarende. Det kan komme til at tage lang tid, er jeg klar over, men nu har vi bevilget ressourcer, så vi kan komme i gang, siger Kenny Bruun Olsen.