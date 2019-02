Større politiaktion i Fredericia: Mand slog betjent med knytnæve i ansigtet

Fredericia: Politiet måtte bruge peberspray mindst to gange under en voldsom politiaktion på Nørrebrogade i Fredericia søndag eftermiddag.

To mænd blev efterfølgende ført fra stedet. Den ene i ambulance for at komme til hospitalet i Kolding og blive behandlet for sine sår. Den anden anholdt og kørt væk i en patruljevogn mod arresten. Ifølge politiet overvejes det, om manden skal fremstilles i grundlovsforhør for vold mod en af betjentene på stedet.

- Vi bliver kaldt ud klokken 15:48 på en melding om en mand, der har skåret i sig selv, oplyser vagtchef Jesper Brian Jensen ved Sydøstjyllands Politi.

Da de første politifolk og en ambulance når frem, optræder den tilskadekomne mand meget aggressivt og slår en betjent i ansigtet med en knytnæve. Derefter tilkaldes forstærkninger, mens yderligere en aggressiv mand dukker op, oplyser vagtchefen.