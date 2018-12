Konen har skrevet lister, og på ønskesedlen til jul står der arbejdsbukser. Men en helt almindelig pensionist bliver afgående direktør i it-virksomheden CBC, Peder Hvejsel, ikke. Han fortsætter i bestyrelser, som mentor for iværksættere og som frivillig i erhvervsnetværk.

Fredericia: Som 68-årig kan Peder Hvejsel som en af de få se tilbage på en lang karriere indenfor it-branchen. For ham begyndte det i 1980, hvor det slet ikke hed it men blev kaldt edb-branchen. - Jeg er helt givet en af de få, der har været i branchen i så mange år, konstaterer Peder Hvejsel, som i dag, onsdag, holdt afskedsreception fra sit job som direktør i it-kæden CBC, der holder til på Karetmagervej. Netop CBC er Danmarks ældste it-kæde men har kun 25 år på bagen - altså langt færre år i branchen end Peder Hvejsel. Hans vej ind i den digitale verden var dog ganske tilfældig. Egentlig har han en HA fra handelshøjskolen i Aarhus og fik i første omgang et job i bilbranchen, som førte til job i marketings- og reklamebranchen. I 1980 fandtes det, der i dag kaldes en pc slet ikke. Forløberne blev kaldt mikrocomputere, og de tre amerikanske mærker Apple, Commedore og TRS80 var i front, mens der også fandtes den svenske version ABC 80, som Peder Hvejsels daværende nabo, Steen Thaysen, netop havde anskaffet sig.

På vejen hjem holdt vi ind på en rasteplads ved Hoptrup og snakkede om, at vi skulle starte en virksomhed. Det gjorde vi så i en gammel hestestald i tilknytning til min daværende arbejdsplads i Vejle. Peder Hvejsel

Gæsterne talte blandt andet erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer. Foto: Peter Leth-Larsen

Ville prøve noget nyt Desværre viste det sig, at ABC 80'eren ikke kunne klare den opgave, den var købt til, men da Peder Hvejsel, der dengang var konsulent i marketingsbureau, havde en kunde, der ville købe den, kørte de to ud til kunden, som købte den på stedet. - På vejen hjem holdt vi ind på en rasteplads ved Hoptrup og snakkede om, at vi skulle starte en virksomhed. Det gjorde vi så i en gammel hestestald i tilknytning til min daværende arbejdsplads i Vejle. Der lavede vi de øvelser, som jeg ser ved nystartede virksomheder i dag. Hvis det ellers går efter planen, kommer de fleste iværksættere i likviditetsproblemer. Det gjorde vi også, fortæller Peder Hvejsel. Virksomheden - Dansk Totalinformation A/S - klarede dog skærene, forhandlede Commodore-mikrocomputere og udviklede software til erhvervslivet. i 1980'erne tog især udviklingen inden for tekstbehandling til, og sammen med sin kompagnon Mads Lund markedsførte han et system kaldet Danline serien, som udviklede sig til en selvstændig virksomhed, mens Dansk Totalinformation blev overtaget af andre ejere. I 1996 besluttede Peder Hvejsel, at han ville prøve noget andet, og det blev jobbet som direktør hos CBC, som han nu fratræder ved årets udgang. - Der er sket en masse teknologisk undervejs. Helt banalt er it en løsning, der sørger for, at virksomheders administration og drift fungerer teknologisk. Sådan er det stadig. Der er bare kommet mange løsninger. Man har gjort forretningsprocessen elektronisk. Det er nyt. Flere og flere virksomheder bliver mere datadrevne. Rigtig mange af de jobs, hvor man troede, man var sikret for livstid, får nu robotter, konstaterer han.

Peder Hvejsel har planlagt sin tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet i flere år og vil blandt andet bruge sin tid på bestyrelsesarbejde, som mentor for iværksættere og frivilligt arbejde indenfor erhvervsnetværk. Foto: Peter Leth-Larsen

Ingen planer om politik Undervejs har Peder Hvejsel, foruden sin erhvervsmæssige karriere, også nået 24 år i lokalpolitik, hvor han har repræsenteret Venstre i byrådsarbejdet og senest i Region Syddanmark, hvor han ikke blev genvalgt i 2017. Men selvom han nu får mere tid, har han ingen planer om at skulle bruge den på politisk arbejde. - Som politiker har man ingen kontrol over sin kalender, for der skal man være der, når det gælder. Jeg har været enormt glad for at være politiker, men jeg savner det ikke, siger Peder Hvejsel. Til gengæld venter mere tid på hjemmefronten sammen med hustruen Kirsten og deres tilsammen otte børnebørn. - Konen er ved at lave en liste til mig, fortæller han grinende og fortsætter: - Det er gået så vidt, at jeg til jul ønsker mig rigtige arbejdsbukser, som man kan hænge ting i.

Ingen grund til at være gammel og sur Peder Hvejsel slipper dog ikke it-verdenen helt, da han fortsætter som rådgiver for den nye direktør Jan Nissen Petersen. Desuden får han en plads i bestyrelsen hos CBC. Derudover er han på vej ind i flere bestyrelser og erhvervsnetværk, hvor engagementet i sidstnævnte er mere på frivillig basis. - Ved at være frivillig er forpligtelsen en anden. I bestyrelserne er der forpligtelse, og jeg håber på en eller to bestyrelsesposter mere. Men jeg vil ikke erstatte en fuld kalender med en anden, siger han. Peder Hvejsel er blandt andet med i et bestyrelsesnetværk i Business Fredericia, fungerer som mentor for flere iværksættere og har meldt sig ind i foreningen Connect Denmark, hvor medlemmerne hjælper nye virksomheder og etablerede firmaer med ekspansionsplaner videre ved at virke som sparringspartner. Når Peder Hvejsel ser tilbage på sine mange år i it-verdenen og den tilfældige vej dertil, er der da heller ikke meget, han fortryder. - Jeg har for mange år siden besluttet, at jeg ikke vil være en sur, gammel mand, men jeg har heller ingen grund til at være det. Man skal gribe chancen, når den er der. Man skal ikke vente, for det er ikke sikkert, muligheden kommer igen.

