Sprayflasker sprang i garage - naboer holdt flammerne nede med haveslanger

- Der var høje flammer. Der er god værdi i at have så gode naboer, lyder det fra Ulrik Strehle, indsatsleder ved TrekantBrand.

TrekantBrand modtog meldingen klokken 06.17, og i første omgang gik den på brand i en villa, men det blev senere justeret til garagen. Da beredsskabet fra Fredericia kom frem til stedet, stod naboer og ejer allerede med haveslanger i et forsøg på at holde flammerne og branden nede samt væk fra huset.

Brovad: Søndag morgen, mens det stadig var mørkt, fik en nabo i et villakvarter i Brovad samt en villaejer sig noget af et chok. De vågnede ved brag af sprayflasker, der eksploderede i en garage. Det satte ild i garagen, der er placeret klods op ad huset.

Ti brandmænd

Ifølge indsatslederen var det 'meget tæt på', at ilden spredte sig til huset i villakvarteret - som desuden er omgivet af tætte naboer - men Ulrik Strehle ønsker ikke at udtale sig om, hvordan branden var opstået. Men vandet fra haveslangerne havde været lige nok til at holde flammerne hen, til brandfolkene nåede frem.

Husets beboere var kommet ud af huset, da brandvæsenet nåede frem til den overtændte garage. I alt kørte ti mand med to sprøjtevogne og en brandcontainer til Brovad, og det tog dem godt halvanden time at få styr på situationen.

Efter et par efter, da det var blevet lyst, kørte indsatslederen tilbage til garagen for at fotografere garagen med et termisk kamera for at fastslå temperaturen og for at være sikker på, at branden ikke var på vej til at blusse op igen. Da var temperaturen på 30 grader.

Finn Ellesgaard Nielsen, vicepolitiinspektør og leder af Patruljecenter Syd oplyser til Fredericia Dagblad, at branden efterforskes, men at der sandsynligvis er tale om en el-brand i en kummefryser, der stod i garagen.