Spørgsmål skiller stadig i fredningssag: Hvor skal stien gå i Trelde?

I løbet af januar ligger fredningsforslaget for Treldeskovene klar. Forhandlingerne har imødekommet ønsker fra både kommune og skovejere, og udvalgsformand håber, at forslaget kan behandles i byrådet til februar, så sagen kan sendes til afgørelse i fredningsnævnet.

Trelde: Et år efter skovejerne i Trelde første gang blev opmærksomme på, at et fredningsforslag var i støbeskeen for hele skovområdet mellem Lillebælt og Vejle Fjord, ser det ud til, at forslaget bliver klar.

- Vi har aftalt at mødes med Danmarks Naturfredningsforening (DN) 9. januar, og der håber vi at blive enige om det sidste, så vi kan lave det endelige fredningsforslag og præsentere skovejerne for det, siger formand for miljø- og teknikudvalget Christian Bro (S).

Når forslaget er endeligt, skal det fremlægges for byrådet, som endeligt skal beslutte, om Fredericia Kommune skal være medstiller af fredningsforslaget for Treldeskovene.

- Jeg håber, at vi kan nå at få forslaget med på byrådsmødet i februar, siger Christian Bro, som ser det som en stor fordel, at kommunen har siddet med ved bordet under forhandlingerne.

- Vi har fået stor indflydelse på det endelige forslag, og jeg forstår stadig ikke, at Venstre bakkede helt ud, siger Christian Bro med henvisning til, at Venstre og løsgængeren Karsten Byrgesen stemte imod et samarbejde med DN om fredningsforslaget.