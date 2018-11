Spillemandslaug inviterer til julebal i Tøjhuset

Fredericia: Lørdag den 1. december kl. 19.30 inviterer Fredericia Spillemandslaug til deres traditionsrige julebal i Tøjhuset. Her spiller laugets egne medlemmer under ledelse af Jørgen Bank. Og traditionen tro lægges der op til en rigtig hyggelig aften, hvor der er musik, dans, fællessang og julehygge for alle i Tøjhuset. Her bliver der naturligvis pyntet op til jul, og alle er velkommen uanset om de kommer for at danse eller bare vil nyde stemningen.

Der opkræves entré, som også inkluderer kaffe/te og julekager. Tøjhuscaféen holder åbent hele aftenen. /exp