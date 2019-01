Den usædvanlige pakkeordre fik Fredericia Shipping til at sætte firmaets drone i vejret for at dokumentere opgaven. Foto: Fredericia Shipping

Fredericia Shipping står for udskibningen af over 300 dele i et samlesæt, der skal blive til en stor kaffefabrik i Sankt Petersborg. Kaffefabrikken leveres af Gea Danmark. En ny udskibning står i venteposition hos Fredericia Shipping i Taulov.

Fredericia: Det er ikke en hverdagsopgave Fredericia Shipping er kommet på i Møllebugten i disse dage. 386 kasser og enkeltdele med en vægt på op til 27 ton skal pakkes ned i lastrummet på fragtskibet "M/W Bow Diamond". Delene skal udskibes og sejles til Sankt Petersborg, hvor de skal samles til en stor fabrik, der skal fremstille frysetørret kaffe. - Det er et stort puslespil og ikke en opgave, man udfører hver dag, så det har taget lidt længere tid, end vi havde planlagt. Oprindeligt var det planen, at skibet skulle sejle tirsdag, men nu bliver det onsdag, siger logistikchef fra GEA Process Engineering A/S Danmark Per Halkier. Han er i disse dage på en kold mission i Møllebugten for at følge udskibningen af kaffefabrikken, som allerede i juni begyndte at blive leveret i smådele på havnen. - Vi har løbende fået leveret delene, som vi har haft opmagasineret i en af vores store haller. Nu er det hele samlet og skal sendes afsted i en omgang, siger Kim Haugaard fra Fredericia Shipping.

Det er første gang vi udskiber en hel fabrik på en gang. Det er et besværligt puslespil, så det tager tid. Logistikchef Per Halkier, GEA Process Engineering A/S Danmark

Trækasser med hundredvis af dele står klar til at blive hejst ombord på "Bow Diamond", som siden mandag har ligget ved kaj i Møllebugten. Foto: Fredericia Shipping

To kraner i gang Alt i alt drejer det sig om 545 ton fabriksdele, som skal pakkes ned i lasten. - Det er første gang, vi sender alle delene til en fabrik samlet. Normalt fordeler vi udskibningen over længere tid og flere sendinger. Men da vores kunde i Rusland blev forsinket, så passede det med, at vi kunne få alle dele gjort klar og samlet i Fredericia og udskibe af en omgang, siger Per Halkier. Losningen gik i gang mandag, fortsatte tirsdag og bliver afsluttet onsdag. - Vi har fået de store maskindele ombord, så nu forventer vi, at det går lettere. Vi får også to kraner i sving, siger Per Halkier. Sidst på ugen lander "Bow Diamond" i Rusland, hvor der skal ske fortolding af skibet. Efter planen skal delene kunne leveres på byggepladsen om senest halvanden måned. Udskibningen er den første af flere kaffeanlæg. - Når vi har fået sendt skibet afsted onsdag, så skal vi allerede til at se på den næste udskibning. Vi har 1500 ton dele til en ny fabrik stående hos Fredericia Shipping i Taulov, siger Per Halkier.

Der skal kraner i gang for at få fragtet de op til 27 ton tunge dele fra kaj til lastrum. Blandt delene er tre gange ti meter langt fryserør, som kaffen sendes igennem for at blive til pulver, som russerne og resten af verden er blevet storforbrugere af. Foto: Fredericia Shipping

Populær kaffe Der er efterspørgsel i hele verden på anlæg, der kan fremstille frysetørret kaffe. Gea er leverandør på anlægget, men har fået hovedmaskinen fremstillet hos Bandholm Maskinfabrik på Lolland, mens andre dele produceres i blandt andet Polen. - Nu leverer vi en fabrik til Sankt Petersborg, mens den næste skal til Moskva. Vi har for nylig leveret fabrikker til Vietnam og Indien, og vi har en ordre på en fabrik til Brasilien, siger Per Halkier. Speditør på den aktuelle transport er Scan-Shipping Projects i København med flere kontorer i Danmark. Gea Process Engineering A/S leverer kaffe-anlæg og mælkepulver-anlæg til hele verden.

De enkelte dele til fabrikken vejer op til 27 ton. Samlet skulle der løftes over 550 ton maskindele ombord. Foto: Fredericia Shipping

De store lastrum på "Bow Diamond" har skullet pakkes omhyggeligt for at få plads til alt og sikre at alle dele er intakte efter tre en halv dages sejlads gennem Østersøen. Foto: Fredericia Shipping