Speciallærer om ordblinde Rasmus, der har udgivet en bog: Han inspirerer andre

Taulov: At gøre noget, man ikke troede, at man kunne, er noget af det mest inspirerende. Faktisk er det så inspirerende, at det også kan inspirere andre.

Det oplever støttelærer Katja Ezra Lind på Fjordbakkeskolen i Taulov. Hun underviser og støtter blandt andre 12-årige Rasmus Nordstrand Borgaard, der for nylig udgav en lille bog "Det uhyggelige hus".

- Jeg kan se, at bogprojektet allerede har inspireret andre elever til at tage fat på projekter, de ellers ikke rigtig troede på. De er blevet smittet af Rasmus' mod, siger Katja Ezra Lind.

At gå-på-modet har smittet, kan ses i lokalet, mens ElboBladet er på besøg: En anden elev, Ditte Juhl Nielsen fra 9.c., sidder nemlig ved et bord og arbejder på sin egen bog. Også hun er ordblind, men det skal ikke stå i vejen for hendes projekt: En krimi om en pige, der efterforsker sin fars død i et flystyrt.