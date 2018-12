Spareplan til otte millioner: Politikere holder tæt til mandag

- Jeg synes, høringsprocessen skal have lov til at køre, siger Enhedslistens Cecilie Roed Schultz.

Da et enigt byråd vedtog budgettet for 2019, vedtog man også at spare otte millioner kroner på administration.Tirsdag fremlagde kommunaldirektør Annemarie Schou Zacho-Broe planen for byrådet og medarbejderorganisationer. Planen betyder en ny struktur med fire koncernchefter. Den er sendt i høring frem til 14. december. Mandag 17. december skal byrådet tage stilling til planen.

DF'er: Mest fair at vente

Et enigt byråd besluttede at spare otte millioner kroner på administration og ledelse i forbindelse med budgettet for 2019. Konsulentfirmaet Muusmann blev hyret, og undervejs blev både medarbejdere og politikere interviewet i forhold til den nye organisation.

Det nye i planen er en koncernstruktur, hvor fire koncernchefter får ansvar for områderne senior- og handicap, social- og beskæftigelse, børn- og unge samt teknik- og miljø. De refererer til kommunaldirektøren. Stillingen som vækstdirektør spares væk.

Dansk Folkepartis viceborgmester Susanne Eilersen (DF) er blandt dem, der har været involveret i processen.

- I den del, jeg har fået læst, ligger der nogle forslag, der kunne være interessante. Men det vil være mest fair over for medarbejderne, hvis de får mulighed for at indgive høringssvar, inden jeg udtaler mig, siger Susanne Eilersen.

Stort set samme svar får man fra borgmester Jacob Bjerregaard (S):

- Jeg afventer med at kommentere til efter mandagens byrådsmøde af hensyn til processen, oplyser han, mens Venstres Peder Tind siger:

- Jeg vil ikke kommentere på indholdet. Det er på dagsordenen til byrådsmødet på mandag, og det er der, vi skal drøfte det. Men det er meget i tråd med budget 2019. Man skal finde en besparelse på otte millioner, og så skal vi have en ny organisation på social- og beskæftigelsesområdet, siger Venstres Peder Tind.