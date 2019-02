Sommerrock afslører årets kunstnere: Alt fra Seebach til Larsen-sange

- Vi har prøvet at favne bredt og finde musik til alle aldersgrupper, men især musik der er iørefaldende, og som man bare ikke kan lade være med at nynne eller synge med på, forklarer formanden for Fredericia Shopping, Ole Mortensen, i en pressemeddelelse.

Fredericia Shopping og Fredericia Kommune har i dag afsløret årets kunstnere, og igen i år kommer Sommerrock til at indeholde noget for enhver musikalsk smag.

Musik og liv i mange gader

Han håber, at datoen for årets Sommerrock kan være med til at få endnu flere til at gæste koncerterne, selvom Sommerock i år bliver holdt, mens der også er Jelling Musikfestival og Heartland ved Egeskov Slot.

- I år falder Sommerrock dagen efter Kristi Himmelfartsdag, og der må være en masse mennesker, der har fri og dermed har hele dagen til at feste i, siger Ole Mortensen.

Udover de fem koncerter på Rådhusscenen bliver de omkringliggende gader også fyldt med musik og aktiviteter. I Midtpunktet kommer der til at være hoppeborge og aktiviteter for familier. I Danmarksgade optræder duoen Mig & Anders, mens Dancing Queens Abba Show spiller i Gothersgade.

Vendersgade bliver fyldt med boder med mad, drikke og brugskunst samt koncert ved lokale Monika Bigum, og også på Axeltorv kommer der til at være musik.