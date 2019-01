Sognepræsten har set det: I Zambia gør små penge en stor forandring for klimaforandringer

- Det er en skelsættende erfaring at opleve, hvordan relativt få midler kan afstedkomme en kæmpe forandring, lyder det fra Birthe Vogn Henriksen, som var med Folkekirkens Nødhjælp i de fjerneste egne af Zambia. Her så præsten, som også er frivillig indsamlingsleder i Erritsø sogn, hvad de indsamlede midler går til.

Erritsø: Klimaforandringer findes overalt, og særligt verdens fattigste er hårdt ramt. Birthe Vogn Henriksen, sognepræst i Erritsø, er lige kommet hjem fra Zambia og så her konsekvenserne af verdens klimaforandringer, men også hvordan en minimal indsats kan gøre en forskel.

Tidligere var her vand til hele tørkeperioden, men regnen kommer nu i en kortere periode. Uden vand får dyrene ikke næring nok og giver kke et tilstrækkeligt afkast. Foto: Jonas Hundebøll

Frivillige betaler selv rejsen

Hvert år får nogle af de lokale indsamlingsledere mulighed for at komme med Folkekirkens Nødhjælp på en studietur til et af de lande, hvor organisationen arbejder. Rejse, vaccinationer med mere betaler de frivillige selv, og efter hjemkomsten holder de foredrag rundt om i landet.

I 2019 er Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling dedikeret til de klimaforandringer, som rammer særligt hårdt i verdens fattigste lande. Derfor var et af målene med studieturen at besøge nogle af de udviklingsprojekter, som Folkekirkens Nødhjælp støtter i Zambia, der netop har fokus på klimaforandringer.