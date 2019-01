Sogneaften om sjælesorg på nettet

Erritsø: - Det hele handler om samtale, siger præst Pernille Hornum, der onsdag 30. januar kl. 19.30 kommer til sognehuset i Erritsø for at tale om sjælesorg på nettet, som er folkekirkens tilbud om en fortrolig samtale over internettet med en præst.

Projektet er støttet over en treårig periode af Folkekirkens Fællesfond og landets stifter. Præst Pernille Hornum er daglig leder af projektet, og hun vil fortælle om tilbuddet, hvad det indebærer og om behovet for at imødekomme ønsker om samtale i et anonymt forum. /EXP