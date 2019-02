Socialministeriet holder kortene tæt til kroppen: Fredericia venter på mere information i Britta-sagen

Britta Nielsen blev anholdt i november i Sydafrika og udleveret til Danmark. Her har hun siden siddet varetægtsfængslet i sagen. Foto: Siphiwe Sibeko/Ritzau Scanpix

Fredericia Kommune blev fredag nævnt i sagen mod Britta Nielsen. Den tidligere kontorfuldmægtig, der er sigtet for storsvindel med midler til samfundets svageste, har måske også snydt seks kommuner, to regioner og to foreninger.

Fredericia: Har Fredericia Kommune mistet penge på den store svindelsag, hvor 64-årige Britta Nielsen er hovedperson? Det undersøger Socialstyrelsen i øjeblikket, og Fredericia er en af de seks kommuner, som tilsyneladende fik udbetalt for lidt, oplyser Socialministeriet i en pressemeddelelse. Oplysningerne kommer i forbindelse med sagen mod den tidligere kontorfuldmægtig. Hun er sigtet for svindel for 111 millioner kroner fra satspuljen, som støtter samfundets svageste. De seks kommuner - Fredericia, Jammerbugt, København, Næstved, Holstebro og Roskilde - og Region Midtjylland og Syddanmark og Danske Døves Landsforbund og Cystisk Fibrose Foreningen, vil modtage et brev fra styrelsen om sagen. Fredericia Dagblad ville gerne have oplyst, hvilke tilskud det drejer sig om, men pressechef Martin Hein fra Socialministeriet har ikke flere informationer lige nu. Hos Fredericia Kommune siger kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe fredag eftermiddag: - Vi har ikke endnu ikke modtaget informationer fra Socialstyrelsen. Vi har ikke selv fundet, at der skulle mangle penge, men vi har hele tiden vente på en runde to i Socialstyrelsen, hvor de ville gennemgå sagen igen, siger kommunaldirektøren.

Fiktive projekter Britta Nielsen er sigtet for at have foretaget mindst 272 ulovlige transaktioner i årene fra 2002 til 2018. Ifølge sigtelsen er en stor del del af svindlen sket via fiktive projekter, hvor tilskuddet blev udbetalt til Britta Nielsen. En mindre del menes at være foregået ved, at tilskudsmodtagere fik mindre udbetalt end aftalt - og forskellen blev overført til Britta Nielsens egen konto. Børne- og socialminister Mai Mercado henviser til, at der er afsat 80 millioner på finansloven som kompensation for svindlede midler.