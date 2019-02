Snoghøj-virksomhed viser vejen: Lysende fremtid for digitale skilte

Fredericia: Det handler om at kunne noget, andre ikke kan. Kort skrevet at skille sig ud. Og når man som Amstrup Skilte, der ligger tæt op ad motorvejen i Snoghøj ved Fredericia, er i en branche, der sælger opmærksomhed, skal skiltningen naturligvis svære tydelig. Og det er den da også. Også på parkeringspladsen står der "Forbeholdt astronauter og kunder" og "Forbeholdt dagens sødeste kunde", så humøret fejler heller ikke noget.

Familiefirmaet med 25 ansatte, som Vibeke og Morten Amstrup grundlagde i 2006, ligger hvad størrelse angår i top ti herhjemme, fordi det tilbyder helhedsløsninger, hvilket blandt andre storkunder som Coop, Arla, Jem & Fix og Helsam nyder godt af.

Næste strategiske stop er øget digitalisering - både internt og eksternt.

- Nogle kunder mener, at man enten skal have analoge eller digitale skilte. Vi siger både og. Problemet er, at mange kommuner endnu ikke har forholdt sig til reglerne på området, siger Vibeke Amstrup, der er administrerende direktør i firmaet, mens hendes mand er chef for økonomi og udvikling.

- Vi har selv spurgt Fredericia Kommune om tilladelse til at sætte et lysskilt op på facaden ud mod motorvejen, og en skærm er på vej. Nogle kommuner som Aarhus har for eksempel sat masser af digitale skilte op, og der er nogle spørgsmål, der melder sig: Må man for eksempel vise andet end sine egne produkter?

- Vi vil som firma gerne levere flere digitale skilte til kunder, som gerne vil være innovative og derfor hellere vil have sat skærme op i stedet for at have flossede bannere, men her skal kommunerne have klare regler, før det kan lade sig gøre, og her skal man indtil videre stadig have dispensation mange steder, påpeger Vibeke Amstrup.

- Vi har været i gang med at levere digital skiltning i tre-fire år, og der er en fremtid i den, selv om man selvfølgelig også skal tage hensyn til det æstetiske. Men det er jo nemt for kunden, som digitalt kan udskifte og opdatere teksten. Det kan gøres hjemmefra, og vi kan også hjælpe til med det. Nogle kunder tøver med at digitalisere. Det er et langsomt voksende marked, hvor man lige vil se tiden an med hensyn til tilladelser og priser, som man håber på er faldende.