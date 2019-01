Snoghøj har altid været centrum for folkedansen

Andreas Otterstrøm var også stifteren af Foreningen til Folkedansens Fremme i 1913. Det første folkedanserkursus på højskolen blev holdt i september 1919. Tre år senere blev det til det nytårskursus, som det siden har været. I de første mange år var det henvendt til instruktører og øvede, mens begyndere kunne modtage undervisning i dagene mellem jul og nytår. Nu er det for alle.

Inspirationen til folkedans kom fra Sverige, mens Danmark inspirerede både Tyskland og England til at træde de gamle danse.

Snoghøj: Højskolen Snoghøj har altid været centrum for folkedans. Det var den første forstander, Andreas Otterstrøm, som udbredte folkedansen. Biologen introducerede folkedansen på fiskerhøjskolen, som siden blev til en gymnastikhøjskole.

I de første år stod folkedanserne også for opvisning - blandt andet på Fredericia Teater. Der har kun været et enkelt år, hvor man måtte aflyse stævnet. Det var i nytåret 1979-80, hvor vintervejret satte det meste af Danmark ud af spillet. Deltagerne kunne simpelhen ikke komme frem. Under Anden Verdenskrig måtte nytårstævnerne flyttes i tre år, fordi tyskerne havde overtaget højskolen. Kurserne blev bl.a. holdt på Vejle Husholdningsskole.

Anna Krogh og Jørgine Abildgaard lavede i 1925 fiskerhøjskolen om til gymnastikhøjskole, men folkedanserstævnet holdt de fast i som et middel til kropsbevidsthed og rytme.

I 1936 begyndte man at holde et spillemandskursus ved siden af folkedanserkurset. Det har man holdt fast i lige siden til stor glæde for begge grupper.

Så dansere og musikere står stadig tidligt op 1. januar, når det meste af Danmark ligger brak efter nytårsaftensfestlighederne. Og så står den ellers på dans, musik, fest og livsglæde i fire døgn.