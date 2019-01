Snart kan unge fredericianere søge Arlettes frihedspris

For at komme i betragtning til prisen skal man sende en ansøgning i form af et essay, digt, artikel, film, billedkunst eller anden form for værk.

Fredericia: For tredje år i træk har kommunens unge mennesker mulighed for at søge Arlette Andersens Frihedspris

I foråret 2017 år indstiftede Danske Bank, Fredericia Gymnasium, Fredericia Dagblad og Fredericia Kommune Arlette Andersens Frihedspris for at sikre en fortsat opmærksomhed og bevidsthed omkring begrebet frihed i dets vide betydning. Frihedsprisen er på i alt 18.000 kroner.

Da ansøgningsfristen til Arlette Andersens frihedspris udløb sidste år, havde ikke færre end 46 unge mennesker i alderen 14-21 år sendt deres ansøgninger ind til prisen. Stifterne af prisen håber at kunne tangere det antal ansøgninger til prisen i år igen.

Prisen kan søges fra den 4. marts af unge mennesker mellem 14 og 21 år, der er bosat i Fredericia Kommune. Det er ikke tilfældigt, at prisen henvender sig netop til de unge mennesker, for det er dem, der skal bære budskabet om frihed videre til de næste generationer.

For at komme i betragtning til prisen skal man sende en ansøgning i form af et essay, digt, artikel, film, billedkunst eller anden form for værk. Emnet skal være frihed. Det kan være i en historisk, nutidig eller fremtidig kontekst.

Men uanset format håber stifterkredsen, at værkerne vil være med til at få os til at reflektere og debattere frihed, som så mange mennesker verden over kæmper for hver dag. Prisen bliver uddelt hvert år 4. maj, og sidste frist for at søge prisen er 4. april.