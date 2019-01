Smog, slum og smilende ansigter: Unge Fredericia-gutter på vildt, men virkeligt eventyr i Indien

Inderne er ikke altid til at forstå, selvom landet har en lang, britisk arv. Men det går endda - med fagter og smil. Nicklas og Emil cykler videre til Sri Lanka, Maldiverne, Thailand, Malaysia, Indonesien, Australien, New Zealand, Cookøerne, Fransk Polynesien, Argentina, Chile og Peru. Fra det sydamerikanske land flyves tilbage til Europa, hvor sidste etape er fra Portugal og hjem. Danmark ser gutterne først igen op mod jul 2019. Privatfoto

Vennerne fra Aarrestrupsvej, Nicklas Flenø Mikaelsen og Emil Fammé Hansen, har kæmpet, glædet og forbløffet sig gennem det enorme land. Mødt inderne og deres lykke og elendighed. Og fået en plet i panden.

Fredericia/Verden: I september 2018 drog de to venner, Nicklas Flenø Mikaelsen og Emil Fammé Hansen, ud på deres livs rejse. En 15 måneder lang cykeltur jorden rundt. Nu har Fredericia Dagblad modtaget første beretning fra det 15.000 kilometer lange togt. Første store destination var Indien, og siden da blev Sri Lanka besøgt. - Vores første indtryk af Indiens hovedstad, Dehli, hvor vi landede, var smog, dytten, vilde hunde, skrald, slum, lugten, varmen og trafikken, lyder det fra Nicklas Flenø Mikaelsen og Emil Fammé Hansen: - Vi har mødt deres særheder i form af nikken på hovedet, deres ord huh, deres spisen med hænderne - ofte fra et bananblad. Vi har mødt deres glade sind i form af tommel-op på vejen og deres dårlige engelsk, men også indernes smilende og høflige ansigter. I 60 dage i efteråret cyklede de fra nord til syd - 3250 kilometer. De to kammerater fra Fredericia - der har sparet op siden deres studentereksamen i 2017 - skal efter planen videre til Maldiverne, Thailand, Malaysia, Indonesien, Australien, New Zealand, Cookøerne, Fransk Polynesien, Argentina, Chile og Peru. Fra det sydamerikanske land flyves tilbage til Europa, hvor sidste etape er fra Portugal og hjem. Danmark ser gutterne først igen op mod jul 2019.

Vi har fået printet ind i hovederne at sætte pris på selv de små ting, som mange danskere blot tager for givet. Rent vand i hanen og familien, der blot er et opkald væk. Vi har sågar gratis lægehjælp og uddannelse. Vi har kontanthjælpen. Indien har ikke noget, som nærmer sig. Nicklas Flenø Mikaelsen og Emil Fammé Hansen, Fredericia. På vej jorden rundt på cykel

Fejret deres nytår Men tilbage til de to opdagelsesrejsendes indtryk fra Indien. - Vi har set deres fem milliarder cementfabrikker og deres mange landbrug, hvor kvinderne går i marken. De har rismarker, bomuldsmarker, kornmarker og dyrker banan, kokos, te med mere. Vi har set monumenter som Taj Mahal, Gateway of India, templer i lange baner, Elephant Island og Marine Drive. Og så fejrede Nicklas og Emil Diwalli: - Med en hel lille landsby. hvor vi gik gennem 14 huse, hvor vi bad og spiste i hvert hus. - Diwalli er Indiens nytårsaften, hvor man fejrer, at det gode besejrer det onde. Kaldes også lysets fest, fordi man tænder lys, for at guden Lakhsmi kan finde vej til det onde.

Dårlige veje, kæde sprang At cykle rundt i Indien er ikke uden problemer, fortæller Nicklas Flenø Mikaelsen og Emil Fammé Hansen: - Vejene er gennemhullede eller rent grus. Vi har flere gange set, at de står og lapper vejene manuelt med flydende asfalt og småsten. Andre gange med maskiner. Men hullerne i vejene kan være så store som fodbolde. Vejnettet vil dog blive forbedret i løbet af de næste 10 år. Der er givet penge til at bygge 9600 kilometer ny National Highway. De er i fuldt sving. - Nicklas' kæde sprang på vej mod Kannur, og da vi ikke havde en ekstra, var vi nødsaget til at finde en lille primitiv cykelhandler, som lavede en nødløsning. - Vi manglede dog stadig en cykelkæde. De er sjældne i Indien. Så den blev transporteret 150 kilometer fra et andet distrikt, og vi måtte vente i to dage. Vi har også fået forsyninger hjemme fra CykelService i Fredericia i form af både nye kæder og kassetter. Men de har dog cykelforretningskæden Track and Trail, fortæller Nicklas og Emil: - En kæde, vi første gang stiftede bekendtskab med i byen Mangalore. Her fik vi gratis service og Nicklas en ny støttefod. Kæden brugte vi tre gange i løbet af turen igennem Indien.

Grænser rykket, kg tabt - Mentalt har vi rykket os og har lært hinandens grænser at kende, skriver de til Fredericia Dagblad: - Vi har lært at værdsætte de mindste ting. Vi er blevet mere spontane, da vi rykker os hver dag. - Fysisk har vi rykket os. Jeg har tabt mig 10,7 kilo og Emil 11 kilo. Vores lår er blevet mere muskuløse. Men først og fremmest stiftede de to venner bekendtskab med inderne selv.

Flodbadning, set slaveri - Vi har badet i deres floder med lokale. Vi har besøgt en familie i Abhaneri. Vi så deres lille lerhytte på 10 kvadratmeter. Her boede de 10 mand. Vi blev fortalt af en knægt på 10 år, at han godt vidste, de var fattige, men i det mindste boede han med sin familie. De havde hverken vand, køkken, toilet. - Vi har stiftet bekendtskab med en indisk kultur, hvor de fleste ikke forstår hverken kropssprog eller engelsk. Vi har oplevet, hvad man i Danmark vil betragte som slaveri - jobbet som roomboy og som gadeskilt. Vi har flere gange set - mest i den sydlige del - en mand stå i siden af vejen med et skilt og en fløjte for egentlig bare at agere skilt. Og helt tæt på Indiens skikke kom Nicklas og Emil også, inden turen gik videre til Indiens nabo, østaten Sri Lanka: - En gammel guru - som sad ved et tempel vi besøgte - gav os et armbånd og en hindi-plet i panden. Det symboliserer held og et godt liv.