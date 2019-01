Fredericia: I to tilfælde i løbet af onsdag og torsdag er to biler i Fredericia blevet rippet for originale radioer og gps'er.

Mellem onsdag klokken 17 og torsdag klokken 07.00 er det gået ud over en BMW på Møllebo Allé i Erritsø. Her er bilens bagrude blevet knust. Udover at stjæle den indbyggede radio og gps har tyvene smadret bilens gearkasse.

Mellem klokken 4 og 7 natten til torsdag har biltyve haft fingrene i en Skoda Superb på Jernbanegade. Man har skaffet sig adgang til køretøjets indvendige ved at knuse højre siderude.

Om de to sager har noget med hinanden at gøre eller om der er tale om samme gerningspersoner, kan Finn Ellesgaard Nielsen, vicepolitiinspektør og leder af Patruljecenter Syd, ikke sige noget om.

En 22-årig mand blev desuden stoppet onsdag klokken 15.31. Han blev sigtet for at køre bil, mens han var påvirket af medicin eller stoffer. Manden er fra lokalområdet.