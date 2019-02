Smadrede glasdør til bilforhandler med sten og stak af

Fredericia: Omkring klokken 21.30 lørdag aften brugte ukendte gerningsmænd en sten til at knuse en glasdør ved Audi i Kongens Kvarter.

Hvorvidt det var en alarm eller forbipasserende, der fik den til at stikke af igen, vides ikke, men vagtchef ved Sydøstjyllands Politi John Skøtt fortæller, at der ikke er tegn på, at der blev stjålet noget ved indbruddet. Politiet har heller ikke noget signalement af den eller de personer, der stod bag.

Til gengæld blev en 23-årig mand fra Fredericia taget med på stationen for at få taget en blodprøve, efter han havde kørt i beruset tilstand. Manden blev tilfældigt stoppet af en patrulje klokken 04.19 natten til søndag på Hans De Hoffmanns Vej. Han er nu sigtet for spirituskørsel.