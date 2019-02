Småbyerne skrumper: Støvsuger Fredericia resten af det kommunale tæppe?

På bare 12 måneder har Skærbæk for eksempel mistet netto 60 indbyggere. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Fredericia: 1. januar 2018 nåede byen Fredericia op på indbygger nummer 41.044.

Tallet var 583 højere end 1. januar 2017.

Omvendt oplevede alle andre byer i kommunen på nær to et fald i indbyggertallet i løbet af de 12 måneder. Skærbæk for eksempel minus 60 - netto. Der boede 2051 i Skærbæk 1. januar 2017, men kun 1991 den 1. januar 2018.