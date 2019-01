Slut med nødløsning: Nu bliver sejlads med spildevand stoppet

Fredericia: De seneste år har Ørsted-selskabet Danish Oil Pipe måned efter måned pumpet millioner af liter spildevand til Skanseodden, hvorfra det er blevet udskibet til et renseanlæg i Kalundborg. Året ud har selskabet Miljøstyrelsens dispensation til den trafik, men nu testes et anlæg, som skal gøre den trafik unødvendig.

- Vi har givet Danish Oil Pipe miljøgodkendelse af et forsøgsanlæg til supplerende rensning af spildevandet inden tilslutning til offentlig kloak og det kommunale renseanlæg. Der er tale om et pilotanlæg, som på sigt gerne skal føre til et fuldskala-anlæg, der vil gøre, at spildevandet ikke længere skal udskibes, men kan afledes til Fredericia centralrenseanlæg, oplyser kontorchef i Miljøstyrelsen Yvonne Korup.

Rambøll har projekteret forsøgsanlægget, der bliver på 400 kvadratmeter og placeres i et hjørne bag olietankene på Vejlbyvej.

Der er tale om et lejet anlæg, og Danish Oil Pipe budgetterer med en samlet omkostning på 12-14 mio. kroner på projektet. Hvad det vil koste at bygge et anlæg i stor skala, er det for tidligt at sige, oplyser selskabet til Fredericia Dagblad.