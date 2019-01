Fredericia: 53-årig mand fra Fredericia blev natten til lørdag sigtet for spirituskørsel. Han blev standset på Strandvejen klokken 01.53, hvor han kom kørende i en hvid varevogn. En politipatrulje lagde mærke til hans let slingrende kørsel. Varebilen blev stoppet, og manden blev alkometer-testet og havde en spirituspromille over det tilladte.