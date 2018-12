Skulle have holdt bryllup på Hannerup Skov: Vi er skuffede

Lærke og Jens Christian skulle til august have holdt deres drømmebryllup på Restaurant Hannerup Skov. Men torsdag måtte de erfare, at det ikke kommer til at ske, da restauranten er lukket.

Fredericia: Den 17. august 2019 skulle Lærke Jeppe og hendes forlovede, Jens Christian Feddersen have holdt bryllup på Restaurant Hannerup Skov. Men efter ejeren torsdag lukkede restauranten ned, står parret nu uden et sted at fejre kærligheden med venner og familie.

- Lige da jeg opdagede det, blev jeg arrig og skuffet.

Sådan fortæller Lærke Jeppe, da Fredericia Dagblad fanger hende fredag, et døgn efter at ejeren af Hannerup Skov, Klaus Zoffmann Jensen, torsdag meddelte på Facebook, at restauranten måtte lukke. Det angives, at indtjeningen ikke står mål med arbejdet, og at der ikke er udsigt til et økonomisk overskud.

Det har Lærke Jeppe forståelse for.

- Sket er sket. Hvis forretningen ikke går ordentligt, skal han heller ikke holde åbent. Men vi har intet hørt endnu, siger Lærke Jeppe, som altså hørte om lukningen via en artikel på nettet.

Jens Christian Feddersen skrev derfor en kommentar til restaurantens opslag på Facebook vedrørende lukningen, hvori han spurgte, om det ikke var en god idé at give de folk besked, som har booket et arrangement hos dem.

- Vi fik et svar på kommentaren, hvori Klaus skriver, at vi nok skal høre noget. Men det lader til at være et generelt svar, fortæller Lærke Jeppe.