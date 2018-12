Skulderklap til fem ildsjæle fra Fredericia

Fem modtagere fra Fredericia belønnet for deres indsats, der gør en stor forskel for fællesskabet.

Fredericia: Der er mange, som i det daglige gør en forskel. Det imponerer Jens-Peter Riis Jensen, formand for GF Forsikring i Trekantområdet, som i denne uge var rundt i områdets byer og dele påskønnelser ud for den store indsats, som mange mennesker lægger for dagen. Første stop var Tøjhuset i Fredericia.

Her modtog Jonna Heebøll, der også er formand for Skærbæk Beboerforening, og den store flok frivillige i Skærbæk Bylaug 10.000 kroner til blandt ukrudtsbrænder og andre remedier, der kan gøre det lettere at holde den lille havneby pæn og ren. Lauget lægger mange frivillige timer i, at Skærbæk tager sig indbydende ud og er dejlig at bo i.

Siger man Pensionistforeningen af 1938, siger man også Lisbeth Støttrup. Den 83-årige kvinde er en ildsjæl, som sørger for spændende foredrag, udflugter og udlandsture. Det blev hun hædret for med 1000 kroner.