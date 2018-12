Skuespil, dans og strip er kommet godt fra start i prøverne til Burlesque II

Fredericia: Teater Malstrøm har 28. februar premiere på opfølgeren til succesforestillingen fra foråret 2018 - Burlesque. Denne gang inspireret af Alice in Wonderland.

Kunstnerne, der skal medvirke i den pikante forestilling, blev fundet ved audition i slutningen af oktober, og prøveforløbet startede søndag 18. november, hvor instruktøren præsenterede numrene i forestillingen.

- Denne gang ledte vi efter andre profiler end sidst, da den nye forestilling er mere skæv, rå og humoristisk end den første. Vi blev positivt overrasket over det høje niveau til audition, og at kandidaterne kom langvejs fra. Der var masser af talent at vælge imellem, så det var faktisk svært at vælge, siger Michael Hansen, der er instruktør på forestillingen.