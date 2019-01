Skrammelrock førte Martin og Maj-Britt sammen: Gik til koncert året efter som nygifte

I år tog de igen koncert med Padlock Chain i Tøjhuset, efter at de om formiddagen var blevet gift.

Fredericia: Der var ikke stor tvivl, da Martin Dixen, 41 år, og Maj-Britt Askov Larsen, 49 år, mødte hinanden i januar 2018 til koncert med Padlock Chain i Tøjhuset. Allerede en måned efter flyttede Martin fra Billund ind hos Maj-Britt på Ørnevej. Det skulle bare være de to. Da Padlock Chain spillede 12. januar i år i Tøjhuset, var parret på pletten igen. Denne gang som nygift par. Om formiddagen havde de fået papir på Meldahl Rådhus. Den nærmeste familie var inviteret med til en dag, der for parrets vedkommende begyndte klokken syv og sluttede klokken tre med en tur til pølsevognen på Axeltorv. Indimellem havde de hygget sig med familie over frokost hos Carlos. Og familien var også med - og blev stærkt begejstret for koncerten med lokale Padlock Chain. - Vi stillede os alle sammen op i køen klokken 17.45 som nogle af de første for at være sikre på at få en plads til koncerten, fortæller Maj-Britt.

12. januar begyndte med en vielse og sluttede med fest - nemlig koncerten med Padlock Chain i Tøjhuset, som folk stod i kø for i flere timer for at være en del af. Privatfoto

Sådan begyndte det Maj-Britt og Martin havde begge spist hos Café Efes den 19. januar sidste år. Maj-Britt fik dog først for alvor øje på Martin, da han blev hentet op på scenen i Tøjhuset for at modtage "smykker", lagt i en pizzabakke beklædt med rødt fløjl. Det var et af bandets mange finurlige påfund. Nemlig kæder, der var blevet forgyldt og skulle tjene som halskæde, armbånd og øreringe. Martin var ellers ikke meget for det. Men sidemanden puffede insisterende til ham, så han blev nødt til at gå på scenen, da hans nummer blev råbt op. - Nu har vi låst smykkerne inde. Det betyder, at så er der ikke nogen, der kan rende med Martin, smiler Maj-Britt over en kop kaffe, mens det nygifte par fletter fingre. Spisebordet er fyldt med hjertevarme hilsner og bryllupsgaver som Kay Bojesens "love birds", der var gaven fra Maj-Britts to børn. Gaver havde de ellers frabedt sig, for det er tanken at holde en større fest til august.

De var ikke i tvivl efter, at de havde mødt hinanden til koncerten med Padlock Chain. Det skulle bare være dem, fortæller det nygifte par, Martin Dixen og Maj-Britt Askov Larsen. Foto: Marianne Husted

Fælles interesse for musik De to deler interessen for musik og oplevelser. I 2019 venter blandt andet Ramstein i Tingbjergparken i København, Volbeat i Århus og Folkeklubben i Tøjhuset. De hørte Jacob Dinesen tre gange i 2018 og var blandt andet på Jelling Musikfestival, hvor Martin Dixen altid er hjælper. Det håber Maj-Britt også at blive i år, da hun i det hele taget godt kan li' den musik, man hører på festivaler. - Vi interesserer os ikke meget for det materielle. Vi vil hellere have oplevelser, siger Martin Dixen. Deres døgnrytme passer også godt sammen. De arbejder begge to fast på aftenhold. Martin som lagermedarbejder i Kolding, og Maj-Britt som operatør hos Arla i Kolding. Og så mødes de sidst på aftenen og fordøjer arbejdsdagen sammen. De er ikke et øjeblik i tvivl om, at de hører sammen for evigt. Lige nu er de på udkig efter en lidt større lejlighed, så de får skabt sig en rigtig Martin & Maj-Britt-bolig.

- Vi havde frabedt os gaver, fortæller det nygifte par, men på bordet er der alt fra garn fra strikkeklubben, godter til ganen og Kay Bojesens "Turtelduer". Foto: Marianne Husted