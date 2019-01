Skovejere forventer flere møder: Naturfredningsforening mener, det sidste ord er sagt

Trelde: Skovejerne forlod mødet med Danmarks Naturfredningsforening (DN) og kommunens repræsentanter forleden i forvisning om, at de bliver indkaldt igen, før det endelige fredningsforslag ligger klar.

- Men DN siger forslaget er endeligt?

- Det er muligt, men i vores optik, så slutter dialogen først, når vi er enige eller enige om at være uenige. Vi har ikke travlt, og sagen er efter vores mening så stor og vigtig, at det bør være underordnet, om den når med på byrådsmøde i marts eller maj eller senere, siger Poul Ejnar Jochumsen, formand for foreningen Trelde Skov.

Men DN-formand Karsten Enggaard fastslår, at det sidste ord er sagt og skrevet om fredningsforslaget.

- Det, der ligger nu, er det, der bliver forelagt politikerne. Skovejerne er ikke en forhandlingspart, for de har ikke ønsket at være medrejser af forslaget. Det er kun os og kommunen, og vi er nået til det kompromis, som ligger klar nu, siger Karsten Enggard.

Han mener, at skovejerne er blevet hørt og imødekommet, og at DN har strukket sig langt.

- Skovejerne kom på det seneste møde med en række konstruktive ideer, og dem synes jeg, at de skal drøfte med fredningsnævnet, som skal tage stilling til fredningsforslaget, siger Karsten Enggaard.