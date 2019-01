Skovejere: Fredningsforslag er en studehandel og det bliver dyrt

Skovejerne har været indbudt til møder omkring fredningsforslaget, som her hvor formand for miljø- og teknikudvalget Christian Bro (S) gør rede for kommunens ønsker med fredningen. Det har været at sikre øget adgang for publikum, og det har man fået gennemført i forslaget, hvor der både etableres en cykel-gangsti gennem skoven og fastholdes en trampesti langs kysten. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen