Skoleelever til valg: Højere priser på smøger og kortere skoledage

Partier, der var opstillingsberettigede før november 2018, havde plads i panelet, som talte 10 ungdomspolitikere. Kirstinebjergvejens Skole havde inviteret de ældste elever til valgmøde i multisalen forud for, at de skal stemme ved Skolevalg 2019 den 31. januar. Foto: Nana Hanghøj

31. januar skal skoleeleverne til stemmeurnerne i skolevalg 2019. På forhånd har de deltaget i vælgermøder og givet udtryk for, hvad der betyder mest for dem. Det er politikere, der vil give kortere skoledage, hæve afgiften på cigaretter og gøre aktiv dødshjælp lovligt.

Fredericia: Torsdag skal skoleeleverne i de ældste klasser på en række fredericianske skoler til valg. De skal som ved et rigtigt folketingsvalg sætte kryds ved et parti. Og stemmerne vil gå til de partier, der er indstillet på at hæve afgiften på cigaretter og give en kortere skoledag. De to emner er de vigtigste for skoleeleverne sammen med et ønske om at gøre aktiv dødshjælp lovligt. Kirstinebjergvejens Skoles multisal lagde tirsdag formiddag rammer om vælgermøde med et panel af alle Folketingets partiers ungdomsorganisationer. Fra Alternativets Klima-Kris på den ene fløj til Liberal Alliances Anders på den anden gav de deres bud på valgets temaer. Ikke mindst debatten om afgifter på cigaretter fik følelserne i kog hos de unge politikere. Flere af dem kom med personlige beretninger om, hvad cigaretter havde udløst af sygdomme i deres familier, mens andre modsvarede det med historier om, hvad alkohol havde kostet dem.

Fem skoler til valg Skolevalget holdes torsdag den 31. januar.Eleverne får udleveret valgkort og stemmesedler, og der bliver stillet stemmebokse og valgurner op på skolerne.



Det er de partier, der er opstillingsberettigede til folketingsvalg senest den 1. november året inden, der afholdes Skolevalg, som eleverne kan stemme på.



I Fredericia har fem skoler tilmeldt sig Skolevalg 2019.



Det er Kirstinebjergskolen afd. Havepladsvej, Fjordbakkeskolen afd. Taulov, Ullerupbækskolen afd. Nørre Alle, Erritsø Fællesskole afd. Bygaden og Fredericia Realskole.

Hænderne fløj i vejret på spørgsmålet om, hvem der gik ind for kortere skoledage. Foto: Nana Hanghøj

Elever ønsker kortere skoledage I salen var eleverne delt, men med klart flertal for øge afgifterne, og på nær Liberal Alliance tegnede sig også et massivt flertal for at hæve prisen på cigaretter i panelet. Dagens næste tema fik mere markant opbakning fra salen. På spørgsmålet om, hvor mange der ønsker en kortere skoledag, fløj hænderne i vejret. Den enighed var også udtalt i panelet, og man konstaterede, at det også er sådan, det bliver. Alternativets mand var mindre optaget af skoledagens længde end skoledagens indhold. - Lige nu siger de bare de er enige for at lefle for, at I stemmer på dem på torsdag, men de stod allesammen bag skolereformen, sagde Alternativets repræsentant.

Der blev lokket med balloner, bolsjer og gifler i valgcafeen efter debatten. Foto: Nana Hanghøj

Venstre vandt i 2017 Efter paneldebat og spørgsmål havde partierne en halv time til ansigt til ansigt med eleverne at uddybe deres politik. Socialdemokratiske gifler, radikale pink balloner og grønne klistermærker var taget med for at tiltrække de unge kommende vælgere for at sikre et kryds på torsdag. Stemmeurnerne sættes op torsdag morgen, og i løbet af skoledagen skal "vælgerne" aflevere deres stemme. Ved skolevalget i 2017 var det Venstre, som løb med sejren, mens Socialdemokratiet blev den næststørste stemmesluger.