Skoleelever sigter efter Ungebyrådet: Vil gøre en forskel for børn og unge i kommunen

Kun to valgte at stemme på dem selv, men alle fem kandidater fra Fjordbakkeskolen afdeling Taulov håber, at de får en plads i Ungebyrådet efter valget torsdag.

- Jeg vil gerne bidrage til at gøre en forskel for børn og unge i Fredericia, og i Ungebyrådet får man direkte kontakt til byrådet, siger Victor Nicolaisen.

240 elever fra 7. til 9. klasse på skolen var derfor forbi skolens samlingssal for at træde ind i stemmeboksen og sætte deres demokratiske kryds.

Ungebyrådet består af 21 børn og unge mellem 13 og 17 år. Formålet er at lave arrangementer til gavn for børn og unge i Fredericia Kommune samt komme med forslag til Byrådet, så Fredericia kan blive en bedre by for denne målgruppe. Samtidig fungerer Ungebyrådet som en mulighed for, at børn og unge kan deltage i de demokratiske processer samt få en indsigt i kommunalpolitik. Valgperioden er to år. Kilde: Fredericia Kommune

Vigtigt at mindst én bliver valgt

De af kandidaterne, der sikrer sig nok stemmer til en plads i Ungebyrådet, skal de kommende to år deltage i flere møder. Her skal arrangementer og tiltag, der kan gøre det bedre at være barn eller ung i Fredericia, drøftes. Det seneste Ungebyråd har desuden været på udflugt til Christiansborg, hvor de fik et indblik i landspolitik.

Hvis Liv Poulsen Mataji bliver valgt ind, ønsker hun ikke bare at bidrage til at skabe bedre skoler. Hun vil også forsøge at få hendes egne og skolekammeraternes ideer til andre emner diskuteret.

- Vi ved, at der er mindst én her fra skolen, der bliver valgt ind. Det er vigtigt, for så er vi sikre på, at der i hvert fald er én, som kan tage elevernes ideer herfra med videre, siger Liv Poulsen Mataji.

Blandt de fem kandidater havde kun to af dem valgt at stemme på sig selv. Det ville virke mærkeligt at sætte kryds ved sig selv, mente de. Ingen af dem er dog i tvivl om, at de håber at blive valgt ind, og at der vil være noget at lære.

- Man kan helt sikkert blive klogere på politik og samfundet, og man får nok også nogle nye venner og et større socialt netværk, siger Kasper Baltzer Damkjær.

Stemmerne forventes at være talt op i løbet af fredag.