Skobutik dropper sine lokaler: Der kommer for få mennesker forbi

Andelen af kunder, der kommer ind i skoforretningen, er for lille, og ejerne bag er derfor på jagt efter en anden placering i byen.

Fredericia: Senest ved årsskiftet er Holst Sko fortid i Danmarksgade.

Det står klart, efter ejerne bag skobutikken sidst i december opsagde lejeaftalen på lokalerne i Danmarksgade 18.

- Der kommer for få mennesker forbi den del af gaden. Vi har haft udfordringer med det i længere tid, men vi har valgt at holde det i live, fordi det tegnede til, det skulle blive godt, når der flyttede nogle nye folk ind i gaden, men der sker ikke rigtig noget, siger direktør og medejer af Holst Sko, Niels Flemming Hansen.

Han fortæller, at der er halvt så mange besøgende i butikken i Fredericia sammenlignet med Holst Skos butik i Horsens. Butikken i Vejle har mere end tre gange så mange besøgende som i Fredericia.

Selvom butikken ikke har en fremtid i Danmarksgade betyder det ikke, at Holst Sko dropper Fredericia.

- Vi skal være i Fredericia. Den butik har jo ligget der i noget, der ligner 40 år. Da min mor købte den, var jeg med dernede som lille dreng i smækbukser, så det er en del af vores DNA.

- Kunderne i Fredericia virker ikke til at være markant anderledes, end de altid har været. Jeg tror i meget højere grad, det er et spørgsmål om at flytte til en lidt mere attraktiv placering, siger Niels Flemming Hansen.