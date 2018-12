Sko-butik udsat for frækt tyveri: Konservativ vil have synlige gadebetjente i Fredericia

- Da hun kommer op igen, siger manden, at det er fint og beder hende om at pakke skoene ind, mens han finder en hæveautomat, fortæller Niels Flemming Hansen, direktør for og medindehaver af Holst Sko.

Fredericia: Det var sidst på dagen, da Holst Sko i Fredericia onsdag blev opsøgt af en tricktyv. Han var på udkig efter en julegave til sin kone og kiggede sig omkring efter sko. Da han fandt den ønskede sko, bad han ekspedienten finde makkeren, som hun gik i kælderen for at finde.

Det gør ondt på personalet at komme ud for sådan en episode.

- Det gør ondt på personalet at komme ud for sådan en episode, og det er heller ikke trygt, fortsætter han.

Det er i højere grad personalet, som bliver bange og ramt af skyldfølelse over, at de gik i kælderen. Når der sidst på dagen i butikken er lidt stille, rydder den ene af to medarbejdere typisk op på lageret, mens den anden står for ekspeditionen, og som regel vil man have tillid til sine kunder.

Fortaler for gadepoliti

Niels Flemming Hansen stiller op til Folketinget som kandidat for De Konservative, og en af hans mærkesager er øget tryghed. Derfor er det også hans ønske, at der kommer synligt politi i gadebilledet. Blandt andet i Fredericia, ligesom han i Vejle har gjort sig til talsmand for, at byen skal gå forrest, hvad jagten på butikstyve angår.

Han advarer mod udenlandske tyvebander, der huserer i hele Sydjylland. Han oplever, at butikstyveri er et problem, der er vendt tilbage.

Øget patruljering vil efter hans mening øge trygheden både for de ansatte i butikkerne og folk på gaden. For ham at se kunne det godt være de nye politikadetter, som kunne være med til at løse opgaven. Og i Fredericia vil der være mere end butikstyve at holde øje med. Der foregår også lyssky handler, som gadebetjente også kunne have et åbent øje over for, siger den konservative folketingskandidat.

Ifølge Sydøstjyllands Politi var tricktyven i alderen 29-32 år, 180 cm. høj, kronraget og iført stor vinterjakke og formentlig sydeuropæisk.