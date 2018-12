Skanseparken er under kraftig forvandling: En wauw-udsigt til 3400 kroner om måneden

Direktør for Boli.nu Jens Christian Lybecker kan godt være lidt misundelig på sin lejer i Skanseparken, når han træder ud på den nye træterrasse og tager hele udsigten over Lillebælt ind. Foto: Peter Leth-Larsen

Skanseparkens 341 lejemål er i gang med en gennemgribende renovering, som gør dem helt opdaterede både indretnings- og energimæssigt. Prisen er 438 millioner kroner samlet, og 11 lejemål inddrages for at gøre flere boliger fuldt tilgængelige.

Fredericia: Både udsigt og iskold klar decemberluft tager et kort øjeblik pusten fra én, når man sætter fødderne ud på lejlighedens nye træterrasse på anden sal i Skanseparken. Lillebælt åbner sig fra Æbleø i nord til Lillebæltsbroen i syd. En udsigt, som man vil være klar til at betale mange penge for, men som i Skanseparken kan erhverves for 3400 kroner per måned. - Vi burde måske differentiere vores husleje mere i forhold til, hvad man får ekstra for pengene, smiler direktør for Boli.nu, Jens Christian Lybecker, med et blik horisonten rundt. De nye altaner på et par kvadratmeter er bare en af forbedringerne i den renoveringsplan, Skanseparkens lejere har sagt ja tak til. - Vi renoverer lejlighederne totalt indvendigt. Der kommer nye badeværelser, nye køkkener, nye gulve, siger projektleder for Boli.nu Per Skau og lister forsigtigt ind over de ny olierede trægulve, som er klar til, at lejlighedens beboer kan rykke ind.

Husleje i de nye lejligheder Det er lejerne i Skanseparken, der har stemt om og godkendt den store renoveringsplan. Det giver stigninger på huslejen, som lejerne har sagt ja til.Prisen for to-værelses lejligheder stiger fra knap 2700 kroner til 3400 kroner per måned.



Tre-værelses stiger fra 4369 kroner til 5650 kroner per måned.



Fire-værelses fra 5154 kroner til 6650 kroner per måned.



Fem-værelses fra 6023 kroner til 7650 kroner per måned.



De fuldt tilgængelige lejligheder på mellem 67 og 116 kvadratmeter kommer til at koste fra 6650 kroner - 7400 kroner per måned.



Dertil skal lægges forbrug, og i de nye lejligheder afregnes det efter måler i hver enkelt lejemål.

Skanseparken blev opført for over 50 år siden, og er med sine 330 lejemål en af Boli.nu's store afdelinger. Den har aldrig været på en ghettoliste, men man er fra boligselskabets side opmærksom på, at afdelingen fortsat trives. I helhedsplanen bliver der tale om at gøre 25 pct. af boligerne fuldt tilgængelige, hvilket indebærer adgang med elevator og sammenlægning af flere lejemål. Det vil gøre lejemålene attraktive for flere, vurderer Boli.nu. Foto: Peter Leth-Larsen

Kan blive i Skanseparken Opgang efter opgang bliver langsomt tømt for lejere, mens håndværkere fra hovedentreprenør Egil Rasmussen og underentreprenører rykker ind. I 15 uger skal lejerne genhuses, før de kan vende tilbage til helt nye rammer. - Vi er i den heldige situation, at vi har kapacitet til, at vores lejere kan rykke inden for bebyggelsen, siger Jens Christian Lybecker. Det betyder også, at Skanseparken har haft en del ledige boliger, inden helhedsplanen blev skubbet i gang, og direktøren er klar over, at det netop er udsigten til helhedsplanen, der har betydet, at flere er flyttet. - Vi har oplevet en faneflugt, som udtryk for nervøsitet over for, hvor dyrt og hvor besværligt det vil blive at gennemføre projektet. Det er selvfølgelig ærgerligt, men aktuelt hjælper det os til at kunne genhuse folk helt tæt på. Og når planen er gennemført, er jeg overbevist om, at der igen bliver fyldt op, siger Jens Christian Lybecker.

Der investeres 430 mio. kroner i at føre Skanseparkens lejligheder op på 2018-standard. Nye køkkener, flisebelagte nye badeværelser med smart sanitet, nye gulve og vand- og varmeinstallationer, som kan styres og måles i hvert enkelt lejemål. Foto: Peter Leth-Larsen

Plads til nye lejere Der bliver 330 lejligheder i Skanseparken, når helhedsplanen er gennemført. Man nedlægger en række et værelses-lejligheder for at kunne få plads til lidt større lejligheder, som bliver fuldt tilgængelige. - Kunne I ikke fastholde de små lejligheder til blandt andet studerende? - Jeg tror også, at vi kan imødekomme studerende med de lejemål og priser, vi har i dag. Her kan man få havudsigt og helt nyrenoveret lejlighed til priser, som ligger langt, langt under, hvad man skal betale i København, siger Jens Christian Lybecker. 25 procent af den renoverede boligmasse bliver gjort fuldt tilgængelig med sigte på ældre eller handicappede efter samme målsætning, som man har haft i helhedsplanerne i Korskærparken og Sønderparken. - Det vil igen betyde, at boligerne bliver mere attraktive for et nyt segment af lejere, så jeg tror bestemt ikke, vi får udfordringer med at leje ud, siger Jens Christian Lybecker.

En ny udvendig beklædning giver Skanseparken et ensartet og moderne udtryk. Foto: Peter Leth-Larsen

Nye regler koster tre uger 15 uger skal lejerne være under nyt tag, mens håndværkerne huserer. Det er tre uger længere end først planlagt, men det skyldes ikke langsomme tømrere, elektrikere eller malere. - Det handler ganske enkelt om arbejdsmiljø. Vi er pålagt, at der ikke må være flere støjende aktiviteter samtidigt i lejlighederne, og det kræver en nøje planlægning og tager bare længere tid, siger Per Skau. Den første blok er nu indflytningsklar, og håndværkerne er flyttet videre til de næste opgange. - Hver tredje uge skal en opgang være klar til, at lejerne kan flytte ind igen, siger Per Skau.

Der arbejdes fra gårdrum til gårdrum, hvor blokkene en efter en gøres færdige en opgang ad gangen. Hver tredje uge kan lejere rykke tilbage til renoverede lejemål. Foto: Peter Leth-Larsen

Godt at kende hinanden Det kræver et tæt samarbejde mellem boligforening og entreprenører. Egil Rasmussen vandt opgaven som totalentreprenør, og det er Jens Christian Lybecker og Per Skau glade for. Egil Rasmussen har samarbejdet med Boli.nu i både Korskærparken og med byggeriet af nye lejeboliger på Udsigten i Skærbæk. - Det er en kæmpe fordel, at vi kender hinanden i de situationer, hvor det spidser til, siger Jens Christian Lybecker. For i så stort et puslespil skal der ikke rykkes meget på brikkerne, før det er nødvendigt at lave justeringer, så alt kan gå op.

Alle lejligheder får nye åbne altaner til erstatning for de tidligere lukkede altaner, der var integreret i lejligheden. Ikke alle var glade for den beslutning, men både direktør Jens Christian Lybecker (t.v.) og projektchef Per Skau er sikre på, at lejerne bliver tilfredse med byttet. Foto: Peter Leth-Larsen

De sidste detaljer skal på plads, før den næste opgang i rækken er klar til indflytning. Mens køkkener og badeværelser er helt nye, så har det ikke været nødvendigt at skifte de hårde hvidevarer ud, så de har bare været sat i depot, mens håndværkerne har haft travlt. Foto: Peter Leth-Larsen

Gårdrummene bliver også sat i stand med grønne områder og plads til samvær ved borde og bænke. Foto: Peter Leth-Larsen

Lejerne har skullet forlade deres lejligheder i 15 uger, mens håndværkerne har været i gang. Der er blevet renoveret både inde bag dørene og ude i opgangen, hvor der blandt andet er sat helt nye glaspartier, der gør opgangen langt lysere end før. De er dog ikke blevet bredere, så det er lidt en kunst at få bakset køleskabe til 2. sal. Foto: Peter Leth-Larsen