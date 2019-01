Skal butikkerne holde åbent 24. december?: Fredericia Shoppings bestyrelse er splittet

Da et krydstogtskib anløber Fredericia juleaftensdag, vil Fredericia Byråd søge om dispensation til, at detailbutikkerne kan holde åbent tre timer om formiddagen. Men ikke alle i Fredericia Shoppings bestyrelse synes, det er en god idé.

Fredericia: Hvis du 24. december i år opdager, at du har glemt at købe julegave til tante Oda, så fortvivl ikke.

For hvis det går, som Fredericia Kommune håber, får byens detailbutikker mulighed for at holde åbent juleaftensdag fra klokken 10 til 13.

Det skyldes, at krydstogtskibet Arcadia lægger til kaj i Fredericia om morgenen 24. december som en del af skibets julecruise, og om bord vil der være 2000 gæster og næsten 1000 besætningsmedlemmer.

Men da det fremgår af lukkeloven, at detailbutikker ikke må sælge varer på helligdage og juleaftensdag, kræver det en dispensation, og mandag aften skal byrådet tage stilling til en dispensationsansøgning til Erhvervsstyrelsen.

I et udkast skriver kommunen, at den meget gerne ser, at de mange gæster ikke møder et lukket Fredericia.

"Byrådet ønsker at vise Fredericia fra sin bedste side som den spændende og indbydende by, den er, både i forhold til turisme og handelsliv. Det vil derfor være meget beklageligt, hvis byens detailbutikker ikke kan holde åbent, da dette vil give et lukket og forkert indtryk af byens handelsliv", står der blandt andet i ansøgningen.