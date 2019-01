Sjælden sygdom stjæler Oscars søvn og presser familien: Men måske er der håb

Otte-årige Oscar fra Fredericia har en sjælden slags epilepsi. Medicin preller af på ham, men måske kan medicinsk cannabis hjælpe.

Fredericia: - Vi kan mærke på Oscar, at han har fået det bedre. Han er lidt mere rolig og glad. Og han tænker mere, siger Rikke Rodam Schmidt. Hendes mand, Holger, nikker, mens han pakker en lille flaske med kostbar, medicinsk cannabis væk. Oscar er deres søn. Han er otte år og har en sjælden slags epilepsi, der hedder Eses, men også kaldes Csws. Epilepsien forstyrrer Oscars søvn. - Over 90 procent af hans ikke-REMsøvn forstyrres. Og det går jo ud over ens måde at fungere på. Det kan alle, der har prøvet at leve med dårlig søvn, sætte sig ind i, siger Rikke. Oscar er gennem årene blevet behandlet med flere forskellige typer medicin. Hver gang med en del omkostninger og bivirkninger - men altid uden den ønskede effekt. Sidst på sommeren 2018 begyndte han - som den første Eses-patient i Danmark - en behandling med medicinsk cannabis. Og det har gjort en forskel. - Tidligere kunne han ikke være sammen med andre børn. Nu kan han være sammen med to-tre andre i skolen. Og i dag legede han med en kammerat i frikvarteret, siger Holger. På epilepsi-hospitalet Filadelfia skal den medicinske effekt af Oscars behandling nu analyseres. Rikke og Holger kan se, at medicinen har hjulpet deres dreng. De håber, at også lægerne kan se det. Svaret ventes i begyndelsen af året.

Medicinsk cannabis var faktisk det sidste kort, vi havde på hånden. Holger Rodam Schmidt

Fakta Omkring 50.000 børn og voksne i Danmark har epilepsi. Det svarer til cirka en procent af befolkningen.

Af den procent har cirka én procent Eses-varianten, der også kaldes Csws. Dog kan sygdommen være uopdaget hos nogle, fordi den ikke udløser krampeanfald.

Eses "brænder ud" i puberteten, men da har patientens hjerne og evner taget skade.

Eses rammer lidt oftere drenge end piger.



Kilde: Overlæge Kern Olofsson, Epilepsi-hospitalet Filadelfia Kilde: Overlæge Kern Olofsson, Epilepsi-hospitalet Filadelfia

For at få dagligdagene til at hænge sammen arbejder både Rikke og Holger på stærkt nedsat tid. De har en ekstra lejlighed, så de på skift - ikke mindst for storesøster Signes skyld - kan holde "Oscar-fri" zone. Foto: Peter Friis Autzen

Går ud over personligheden Eses rammer cirka én procent af alle epilepsi-patienter. - Eses får ikke musklerne til at krampe, men hjernen kramper, siger Holger og forsøger at koge et kompliceret sygdomsforløb ned til én sætning. Oscar begyndte at skifte adfærd. Han blev udadreagerende, mistede sin empati og sin koncentrationsevne. Til tider var han selvskadende og med kort lunte. - Da han var fem år, begyndte det ligefrem at gå baglæns med hans udvikling. Han kunne for eksempel ikke selv tage tøj på længere. Han udviklede autistiske træk, siger Rikke. Ingen behandling havde effekt. Heller ikke selvom medicin-doserne blev sat op og op. Til sidst pressede forældrene på for at få lov at prøve med medicinsk cannabis. Og de accepterede hverken det første, det andet eller det tredje nej. - Jeg forstår godt lægernes skepsis, for der er jo faktisk ikke evidens for, at det virker. Og den slags beslutninger skal være velovervejede. Men vi tænkte, at det faktisk var det sidste kort, vi havde på hånden, siger Holger. Til sidst satte lægerne Oscar i cannabis-behandling. - Og efter et par måneder begyndte vi at kunne se bedringen, siger Holger og smiler lidt til Rikke.

Oscar er otte år og har epilepsi-varianten Eses, der også kaldes Csws. Foto: Peter Friis Autzen

Pres på familien Oscars sygdom presser hele familien. Både Rikke og Holger arbejder på stærkt nedsat tid. Og Oscars storesøster, Signe, lider mange familie-afsavn, fordi lillebroderen og hans udfordringer hele tiden fylder så meget. En aflastningsfamilie hjalp i en periode, men opsagde aftalen, fordi de alligevel ikke kunne magte Oscar. Rikke og Holger lejer en mindre lejlighed i Fredericia, hvor de på skift kan holde "Oscar-fri zone" sammen med Signe. Storesøsteren er aldrig på ferie med begge sine forældre på samme tid. En ny aflastningsfamilie er aktuelt på vej til at blive kørt i stilling. Men ting tager tid, og Rikke og Holger trækker store veksler på både tålmodighed og formuleringsevner, fordi familiens behov udvikler sig så hurtigt, at forskellige myndigheder ikke kan følge med.

Dagene skal være ens Oscar har mange dårlige dage. Men den dag, avisen er på besøg hos familien, er en god dag. Oscar er lige blevet hentet hjem fra skole og viser stolt en håndfuld friskbagte småkager frem. Han har bagt sammen med de andre på skolen. I en mappe har han en hel stak tegninger. Mange af samme motiv men med forskellige farver. Et af yndlingsmotiverne er isbiler. Alle de lækre og farvestrålende is lyser som små smil-fremkaldende lækkerbiskener fra papiret. Det mest tegnede motiv er dog tog. - Vi skal ned på togstationen hver dag for at se på tog. Det skal vi bare, for det kan vi godt lide, siger Oscar smilende og viser nogle af sine tegninger frem. Oscars dage skal helst ligne hinanden. Meget. Den daglige tur på banegården er ikke til diskussion. Rækkefølgen i dagens rutiner er heller ikke til diskussion - helt ned til, om man børste tænder før eller efter at have skiftet til nattøj. Og legetøjs-togbanen på hans værelse bygges heller ikke om. Tingene er, hvor tingene er. Og der skal de blive. Men ikke alt er stilstand: For nylig bladrede familien i et fotoalbum med billeder fra 2009. Og for første gang kunne Oscar huske, hvem alle personerne på billederne var.