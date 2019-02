Sidste udkald: Hvem skal være årets Frederik eller Frederikke?

17. februar er fristen for at indsende forslag til, hvem der fortjener den fornemme hæder, som Fredericia Museums Venner står bag.

Fredericia: Det er ved at være sidste frist med forslag til emner, som har gjort sig fortjent til den fornemme titel: Årets Frederik eller Frederikke 2019. Torben Hansen fik i 2018 hæderen for et engagement uden sidestykke. Han er et stort aktiv for værestedet Solstrålen og de tidligere misbrugere, som han altid vil gå de ekstra skridt for, når det er nødvendigt, hed det om vinderen af prisen, som Fredericia Museums Venner står bag. Han blev valgt blandt et stærkt felt af fredericianere, som på forskellig vis gør en stor indsats for Fredericia og de folk, som bor her.

Arlette, Zarling og Søren Møller Det er en række forskellige personer, som har modtaget prisen, der blev indstiftet i 2001. Det gælder så forskellige personer som læge Mogens Zarling, Johannes Lund Nielsen, Arlette Andersen. Søren Møller og Helle Lillethorup. I alt er prisen blevet uddelt 18 gange. Prismodtagerne har på forskellig vis gjort en særlig indsats. Nogle har forbedret vilkårene for andre mennesker. Andre har sørget for at skabe debat på en sober måde om emner, som trænger til at blive belyst. Og endelig er der på listen mennesker, som har formået at udbrede kendskabet til Fredericia.

Hvem skal det være i år? Både en og flere personer kan indstilles. Det er helt legalt at indstille personer, som tidligere har været på tale, opfordrer formanden for Fredericia Museums Venner, Ole Engberg, som hvert år sammen med sin bestyrelse kan glæde sig over, at der er så mange, som fortjener et ekstra skulderklap for deres indsats. Prisen bliver uddelt 13. marts på Lokalhistorisk Arkiv, når Fredericia Museums Venner holder generalforsamling. Sidste frist for indstilling er 17. februar.