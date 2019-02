Sexolog besøger Fredericia: Skal 2019 være kærlighedens år?

Fredericia: Hvem er den eneste ene? Og hvorfor skal vi finde vores egen vej i livet for at kunne forene os med andre? Det er bare et par af de emner, du kan blive klogere på, når sexolog Jakob Olrik besøger EUC Lillebælt, Teknikervej 2, torsdag 21. februar klokken 19.

Han nye show hedder "Den eneste ene".

- Jeg har talt med hundredvis af kvinder på mine turneer, og der et spørgsmål, der dukker op igen og igen: "Hvordan finder jeg/holder fast i den eneste ene?" Det har gjort mig nysgerrig på vores forventninger til hinanden og vores længsel, og jeg har i årevis dykket ned i dette emne, og nu lavet dette show om kærlighed, forventninger, frygt og længsel, fortæller Jakob Olrik i en pressemeddelelse.

Ifølge Jakob Olrik er der noget fundamentalt, vi danskere har glemt, når det kommer til det store spørgsmål om den eneste ene og kærligheden: At vi skal arbejde for kærligheden. Også selvom vi er sammen med den rette.

Billetter kan købes: www.jakobolrik.dk