Ser tilbage på et hårdt liv: Jeg skulle bare på ferie, men de kørte mig på børnehjem

Meget skal med, en hel del må udelades. Problemer, svigt og udfordringer skal belyses. Ikke for at klage, men for at oplyse, så andre kan bruge hans erfaringer - enten til at tilrettelægge en bedre social hjælp, eller til at tage skridt med eget liv.

Det er første gang, han fortæller sin historie. Han er nervøs, men gode venner bakker ham op. Han arbejder hårdt for at få sin historie kogt ned til en form og længde, der er egnet til foredrag.

30-årige Thomas Duch mindes den dag, han blev tvangsfjernet fra sit hjem i Fredericia. Den dag, hvor hans livs afveje for alvor begyndte. I de næste mange, mange år fulgte, hvad han i dag betegner som "et helvede" af børnehjem, institutioner, plejefamilier, misbrug, kriminalitet, 20-30 selvmordsforsøg og andre problemer.

Jeg har følt mig så alene, at jeg talte med en fantasiven: En godt to meter høj, rød mand, der var tynd som min insulinsprøjte.

En del af Thomas Duchs liv er ikke egnet til beskrivelse i avisen. Nogle af de ting vil han fortælle om på sit foredrag. Andre skal have lov at blive glemt. Foto: Peter Friis Autzen

Heksen og helvede

- Jeg tror, at jeg gik i 3. klasse. Jeg var en enspænder og blev mobbet i skolen. Da min søster skiftede skole, rettede hendes mobbere blikket mod mig.

Mobberiet var med til at gøre Thomas udadreagerende. Derhjemme kastede han med knive, sparkede og slog. Han husker, at han med en rulleskøjte slog sin søsters skinneben til blods - og morede sig over det. Han ved godt, at han ikke var nogen nem dreng.

- Den dag kommer jeg så hjem fra skole og ser straks, at en fremmed, sølvgrå minibus holder parkeret på vejen. Da jeg kommer ind, er der en ældre, spinkel, gråhåret, rynket dame i lejligheden. Jeg ser hende som en heks. "Du skal med mig ud at køre en tur", siger hun. Min mor sidder i et nabolokale og græder, og hun kommer ikke, selv om jeg råber. En brun wannabe-lædertaske er allerede pakket til mig. Jeg får at vide, at jeg bare lige skal på ferie i to uger, så familien kan få det godt igen. Og så bliver jeg kørt på børnehjem.

Den to uger lange "ferie" ender med at vare 51 uger. Undervejs stikker Thomas af flere gange.

- Jeg lærte at stjæle, mens jeg var på det børnehjem. På en gåtur med en pædagog sagde en af de andre drenge "du tør ikke". Men jeg turde. Jeg syntes, at det var sjovt og fedt at stjæle. Også selvom det kun var vingummibamser. Jeg ærgrede mig over, at jeg kun fik stjålet gule, for jeg kunne bedst lide de røde, siger Thomas.