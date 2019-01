Senior Erhverv på udkik efter nye medlemmer

Fredericia: Det går godt i virksomhedsgruppen hos Senior Erhverv Fredericia - de fleste af gruppens medlemmer er kommet i arbejde, hvorfor der er plads til nye medlemmer, der vil påtage sig at besøge virksomheder i Fredericia-Middelfart-området, fortæller foreningen.

Det er besøg, hvor man på netværkets vegne møder personale­ansvarlige i lokale virksomheder og informerer om netværkets tilbud til erhvervslivet - en vigtig funktion for foreningen og en god mulighed for den enkelte for at få erfaring med at kontakte virksomheder, påpeger Senior Erhverv i en pressemeddelelse.

Gruppen begynder igen mandag 7. januar kl. 10.30, hvor interesserede er velkomne.

Der er i øjeblikket i alt 154 medlemmer, hvoraf 43 er i arbejde, og 88 er nye medlemmer. Man holder netværksmøde hver mandag kl. 9, lokalt introkursus hver onsdag kl. 9, og CV-workshop hver torsdag kl. 9.

Senior Erhverv holder generalforsamling 19. marts kl. 19. i mødelokalet Gothersgade 12 1.