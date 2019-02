Se videoer: Skoleelever sætter fokus på FNs verdensmål - lige fra madspild til burkaforbud

Kamp mod forurening og for ligestilling mellem kønnene er blandt de emner, elever på Kirstinebjergskolen Afdeling Indre Ringvej kæmper for med en række små videofilm.

- Folk skal have lov selv at vælge, hvilket tøj de vil gå med. Hvis det er en burka, skal man have lov til dét. Og hvis man ikke vil gå med burka, skal man have lov til dét, siger Zeliha Cetinkaya.

I forbindelse med et større fokus på FN's 17 Verdensmål kastede klassen sig ud i et projekt, hvor de - med hjælp fra projekt Lommefilm - skulle lave små, meningsdannende film. Først fik de lidt undervisning i filmtekniske virkemidler.

Det har eleverne i 6.a. på Kirstinebjergsskolen Afdeling Indre Ringvej valgt at gøre ved at producere en række små videofilm.

Fredericia: Hvis verden skal bestå og også gerne blive et bedre sted, må man gøre, hvad man kan.

Plastik ødelægger alt

En anden gruppe af elever valgte at fokusere på verdensmålene om mindre forurening.

- Vi lavede en historie om en, der smider en plastikflaske fra sig. Og så kommer der en anden og samler den op og affaldssorterer, siger Fiona Vig Knudstorp.

Alle eleverne synes, at arbejdet var sjovt. Men de er ikke helt sikre på, at deres videoer kommer til at gøre en forskel af betydning.

Hvor tit ser I selv den slags videoer? Og ser dem færdig?

- Aldrig, lyder det hurtigt fra Frederik Raahede Kristiansen.

Alligevel har arbejdet med at lave filmene fået eleverne til indbyrdes at snakke om nogle af verdens udfordringer. De håber, at sporene fra de samtaler holder længere end videoernes spilletid.