Se videoen: TV-forløb har styrket selvværdet - nu skal Jack fra Fredericia smide tøjet på festival

Fredericia: Han turde ikke at holde en tale ved sin søns barnedåb.

For Jack Weise fra Fredericia var det værste i hele verden at stå foran andre og tale, fortalte han til avisen i oktober. Frygten prægede hans liv mærkbart og fik ham ud på et destruktivt sidespor i livet.

Men det var før, at han deltog i TV3-programmet "Vi er bare mænd", hvor danser og skuespiller Silas Holst er mentor for seks danske mænd med forskellige udfordringer. Gennem programmerne får de både overskredet og flyttet deres grænser.

Det otte uger lange forløb har gjort, at Jack Weise nu er på rette vej og allerede tør at sige, at han er klar til at holde tale til sønnens konfirmation om mange år.

Programmerne er blevet vist de seneste uger, og det hele kulminerer torsdag, hvor Jack Weise og de fem andre mænd i finaleafsnittet skal udfordre endnu en grænse og strippe på en scenerne under sommerens Smukfest.

Du kan se, hvordan Jack Weise klarer den, når programmet vises på TV3 klokken 21.00. Men allerede nu kan du se lidt af showet i videoen til denne artikel.