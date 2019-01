Se videoen: Nu er Spar på Prangervej åbnet - og kunderne stod klar

Kunderne stod i kø og vidste, hvad de ville have, da Spar torsdag åbnede i Kiwis gamle butik på Prangervej.

Fredericia: - Værsgo og velkommen!

En stor flok kunder stod uden for Spars nye butik på Prangervej i Fredericia og ventede, da direktør Richo Boss og købmand René Clausager torsdag formiddag åbnede butikken, der har været efterspurgt og ventet i over to år.

Indenfor vindfanget stod kolleger klar og delte blomster ud til de mange første kunder.

- Jeg har glædet mig til åbningen. Jeg bor i området lige bag butikken, og jeg kommer til at flytte de fleste af mine indkøb hertil. Det er bare lettere, når der kun er hundrede meter - så behøver jeg heller ikke at huske alting, for jeg kan jo bare lige smutte herover, sagde Mette Nielsen, der var blandt de allerførste betalende kunder.

Hun pakkede sine varer i en medbragt pose fra Kiwi - butikken, der lå i bygningen før, men lukkede for godt 2,5 år siden.