Se videoen: Her blev en ny svævebane på 120 meter indviet

En mobil svævebane blev søndag indviet i C-byen, hvor der var julehygge i forbindelse med første søndag i advent. Bag svævebanen står den 28-årige iværksætter Sune Østergaard, som vil tilbyde det til krydstogtgæster.

Fredericia: En ny svævebane på 120 meter blev søndag afprøvet for første gang i C-byen. Flyveturen begyndte i otte meters højde fra et udsigtstårn i kanalområdet, og manden bag svævebanen er 28-årige Sune Østergaard. For fire måneder siden flyttede han ind i en container i C-byen med firmaet "Get Outdoor", hvor han tilbyder naturoplevelser. Søndag havde den mobile svævebane premiere, da C-byens containerbutikker havde juleåbent til første søndag i advent. - Banen er sat op, så folk kan komme ud og have en sjov søndag. Den vil også blive sat op, når der kommer krydstogtskibe og andre arrangementer, fortalte Sune Østergaard.

Det var lidt skræmmende i starten, men da man først havde hoppet, var det ikke så slemt. Jacob Dan, 12 år, efter en svævebanetur

Det krævede lidt overvindelse, før otteårige Laura kastede sig ud fra det otte meter høje tårn i C-byen. Foto: Søren E. Alwan

Krævede overvindelse To friske søskende fra Erritsø, 12-årige Jacob og otteårige Laura, var de første til at prøve svæveturen. Springet fra tårnet krævede lidt overvindelse. - Det var lidt skræmmende i starten, men da man først havde hoppet, var det ikke så slemt, sagde Jacob Dan, mens hans lillesøster Laura mente, at svævebanen på hendes skole i Erritsø var hurtigere. Farten afhænger af kropsvægten, og her kan Sune Østergaard fra Get Outdoor justere linen, så farten bliver passende. Prisen er 50 kroner for en tur og 80 kroner for to ture. I den kommende sæson vil Sune Østergaard blandt andet tilbyde det i forbindelse med krydstogtanløb. - Når folk kommer forbi kanalområdet kan svævebanen være en af de mange aktiviteter, der er her i området. Næste gang, man kan prøve svævebanen, bliver nok ved det næste krydstogtanløb, sagde Sune Østergaard.

Afsted gik det - ud på den 120 meter lange svævebane. Foto: Søren E. Alwan

Over 500 til julemarch Der var liv i containerbutikkerne, men den kolde regn var ikke optimal for julestemningen. Det blev der rådet bod på med tændte bål, varme drikke og æbleskiver. Blandt de fremmødte var der også deltagere i den traditionsrige julemærkemarch, som blev afviklet for 42. gang. Sidste år overtog de lokale børne- og ungdomsspejdere afviklingen af Fredericia Julemærkemarch, efter at den i mange år blev arrangeret af postvæsenet. I år var over 550 deltagere med til marchen på enten to, fem eller 10 kilometer. - Post Danmark var gennem mange år engageret i det. Historisk blev det afviklet fra postcentret på Indre Ringvej, men efter det blev nedlagt, havde nogle af postfolkene været med i 40 år og ville gerne give det videre. Derefter sagde vi fra spejderne ja til at løfte opgaven, fortæller Jan Møller Jørgensen fra Børne og Ungdomskorpsenes Samråd i Fredericia. Det Danske Spejderkorps og KFUM-spejdere var aktive i år, ligesom der var hjælp fra Sct. Georgs Gilderne. Fredericia Fodslaw lagde ruterne fra Kanalbyen. - Sidste år begyndte ruten på Landsoldatpladsen, og i år var det kanalbyen. Om det er det helt rigtige sted, vil vi evaluere senere, sagde Jan Møller Jørgensen. Det ligger dog helt fast, at næste års udgave igen vil foregå første weekend i december. Sidste års udgave af julemærkemarchen sikrede på landsplan 1,3 millioner kroner til at drive julemærkehjemmene, der blandt andet hjælper overvægtige børn.

12-årige Jacob var første mand på svævebanen. Sikkerhedsudstyret var i orden. Foto: Søren E. Alwan

Udsigten er fin fra den mobile svævebane, som næste år skal bruges, når der kommer krydstogtgæster. Foto: Søren E. Alwan

Allerede klokken 9 gik deltagerne ud på den årlige julemærkemarch. Bagefter var der diplomer - blandt andet til denne unge deltager. Foto: Søren E. Alwan

Der var højt humør til julemarkedet i C-byen på havnen i Fredericia. Foto: Søren E. Alwan

Julemanden var i særdeles godt humør, da han red rundt på sit rensdyr. Foto: Søren E. Alwan

Julemarked i C-byen på havnen i Fredericia. Foto: Søren E. Alwan

Efter hjemkosten fra julemærkemarchen var der velfortjente æbleskiver til de friske deltagere. Foto: Søren E. Alwan

Julemarked i C-byen på havnen i Fredericia. Foto: Søren E. Alwan

Alle kneb måtte i brug, da der skulle tændes op i bålene på en våd og kold dag ved havnen. Foto: Søren E. Alwan

Julemarked i C-byen på havnen i Fredericia. Foto: Søren E. Alwan

Deltagerne betaler for at deltage i julemærkemarchen. Til gengæld får de en medalje. Overskuddet går til at drive julemærkehjemmene. Foto: Søren E. Alwan