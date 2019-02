Se listen over dem, der mangler penge: Tre år efter er der stadig ubetalte regninger

Jernbaneskinnerne mangler

Ved den voldsomme brand blev en del af banestrækningen på Fredericia Havn ødelagt. Der blev ødelagt 870 meter, hvor sporkassen er helt eller delvis forurenet med palmeolie og kunstgødning. Fire sporskifter blev påvirket af brand og forurening med palmeolie og kunstgødning.

Arbejdet med at genetablere jernbaneskinnerne på havneområdet er beregnet til samlet at koste 17 millioner kroner inklusiv fjernelse af forurenet jord, viste en rapport over konsekvenserne af branden. Det manglende spor har konsekvenser for blandt andet Fredericia Shipping, som er nødt til at lave en dyr omladning af stålplader. Ifølge Fredericia Shipping skulle skinnerne være lovet køreklar inden årets udgang.