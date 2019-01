Også to folkeskoler, Fjordbakkeskolen og Ullerup Bæk Skolen på Nr. Allé, har formået at løfte eleverne fagligt, og det samme gælder den private Sct. Knuds Skole. Listen ser således ud (landsplacering i parentes):

Ydmyg og glad skoleleder

Fredericia Realskoles leder Pernille Aarøe Petersen er stolt over skolens placering.

- Men jeg tager det også med en vis portion ydmyghed. Vi ved jo, at placeringen varierer fra år til år. Eleverne er forskellige fra år til år, og det er noget af det spændende ved at drive skole. Resultaterne varierer, og selvom man arbejder hårdt, kan man ikke forvente at ligge i top hvert år, siger Pernille Aarøe Petersen.

Hun giver seriøst arbejdende lærere og elever æren for det gode resultat i 2018. Samtidig er hun klar over, at Cepos har fokus på det faglige - og for eksempel ikke trivsel. Så ranglisten siger ikke alt.

- Men jeg må da indrømme, at det er en liste, vi holder meget øje med, og vi vil gerne ligge højt, siger hun.