Se listen: Her er Fredericias billigste boliger - køb et hus for under en halv million

4. Unik indkørsel og gør-det-selv-bolig

695.000 kroner.

Vellingvej 24 i Smidstrup byder på et grundareal på 1001 kvm og en 112 kvm stor villa fordelt på entré, køkken, stue, 2 værelser, soveværelse, badeværelse, bryggers og en udestue.

Ifølge mægleren har boligen en "unik indkørsel til at parkere bilen", og man fremhæver også, at boligen er ekstra interessant, hvis man går med kreative tanker og ikke er bange for at bruge hænderne. Liggetiden er 22 dage.

