Se dronevideoen: Millionbeløb puttes i bedre rensning og mindre strømforbrug

En investering på 13 mio. kroner vil gøre rensningen af industrien og husstandenes spildevand mere effektiv og samtidig spares store mængder strøm. Målet er at sikre god rensning, som bliver CO2 neutral.

Sanddal: De store omrørere i bunden af tanken er ved at kalke til, og som hjemme i brusekabinen er det tid til enten at skifte brusehovedet eller give en ordentlig omgang afkalkning. Hos Fredericia Spildevand og Energi er beslutningen at forny de store omrørere. - Omrørerne sørger for, at der sendes ilt ind i spildevandet. Det skal helst være en masse bobler, som er så små som muligt, så der kan sætte sig mange bakterier på overfladen. Ilten spiser bakterierne, og renser dermed spildevandet, forklarer driftschef Annemarie Gotfredsen. Omrørerne skiftes regelmæssigt, og kræver at tanken tømmes helt. Det er netop sket, og i denne omgang bliver rensesystemet yderligere optimeret. - Bestyrelsen har godkendt en større ombygning til 13 mio. kroner. Vi opgraderer rensningen, så den bliver mere effektiv samtidig med, at vi får nedsat energiforbruget betragteligt, siger direktør Søren Hjortsø Kristensen.

Det store tankprojekt Renseanlæggets fire store procestanke renoveres den kommende tid.



Hver tank indeholder 7300 kubikmeter spildevand og tages en for en ud af drift under projektet.



Det giver mulighed for at skifte omrørerne i bunden, støbe bunden op, og lave andre optimeringer.



Selv om en tank tages ud i godt tre uger, mens den renoveres, så vil det ikke påvirke renseanlæggets rensning.



To tanke renoveres inden nytår, mens de to sidste renoveres i januar-februar.



Hele projektet koster 13 mio. kroner, og vil spare Fredericia Spildevand- og Energi 680.000 kWh årligt.

Med en tank ude er det de øvrige tre rensetanke, der skal klare spildevandet. Det kan lade sig gøre og bliver yderligere lettere efterhånden som tank efter tank bliver opgraderet. Foto: Peter Leth-Larsen

Første store stop De fire tanke, der nu renoveres og opgraderes, er første store stop for spildevandet. Efter 24 timer i tanken bliver de godt 7000 kubikmeter liter spildevand ledt videre til klaringstankene, hvor spildevandet yderligere renses. Processen er energitung, og målet for Fredericia Spildevand og Energi er at finde løsninger, der kan nedbringe elforbruget og indenfor en årrække sikre, at anlægget er CO2-neutralt. - Vores vigtigste mål er, at miljøet bliver tilgodeset, men derefter handler det om at gøre processen så energieffektiv som overhovedet muligt. Det investerer vi millioner i, og vi forventer at investeringen er betalt tilbage over 15 år, siger formand for Fredericia Spildevand og Energi Lars Ejby Pedersen (S).

Fredericia Spildevand og energi er i gang med vedligeholde anlæggets fire kæmpestore iltningstanke. Hver tank, som rummer 7300 kubikmeter spildevand, skal have ny inderbeklædning og betondæk i bunden, fortæller driftschef Annemarie Gotfredsen. Foto: Peter Leth-Larsen

Besparelse Investeringen i at renovere og ombygge de store fire tanke er et af skridtene for, at bedre rensning kan gå hånd i hånd med store energibesparelser. - Helt præcis opnår vi en besparelse på 680.000 kWh om året alene i det projekt, siger Søren Hjortsø Kristensen. Den besparelse er et skridt mod målet om at sikre et energi-underskud på nul. - Når vi sammenligner os med andre renseanlæg, så kan vi se, at vi er godt på vej. Vi har halveret vores energiunderskud de seneste år, så jeg tror, at det er realistisk, at vi kan ramme nul indenfor fire-fem år, siger Søren Hjortsø Kristensen. Fredericia Spildevand og Energi er blandt landets mest energieffektive, når man sammenligner nettoenergiforbruget. - Vi er rykket til en 7. plads, og det er fint, men det viser også, at det kan gøres endnu bedre, og det arbejder vi på, siger direktøren.

Når spildevandet er ledt ud skal tankbunden have nyt lag beton. I dag er der fald ud mod siden af tanken, og det skal vendes, nu tanken er tom. Det ser Annemarie Gotfredsen frem til, for det gør det lettere at tømme tanken ved de jævnlige inspektioner. Foto: Peter Leth-Larsen

Nye projekter i pipeline Ombygningen og renoveringen af de fire tanke er afsluttet i førte halvel af 2019, og så skal der kigges på andre energioptimeringer. I samarbejde med Aalborg Universitet undersøger man muligheden for at kontrollere spildevandets sammensætning, når det har taget kursen mod renseanlægget. - I dag kan vi måle på mængderne, men ikke indholdet. Hvis vi kan det, så kan vi bedre tilrettelægge processen og på den måde gøre det mere effektivt, forudser Annemarie Gotfredsen.

Det er den store renovering, der er i gang i spildevandstankene. De er fra 1992 og 1999, men i generel fin stand. Teknikken er blot blevet smartere i dag, så rensningen kan gøres mere effektivt og med mindre strømforbrug. Foto: Peter Leth-Larsen

Fredericia Centralrenseanlæg er danmarks næststørste i forhold til spildevandsmængder. Anlægget overgås kun af Lynetten i København, som til gengæld kun skal håndtere spildevand fra husholdninger. På Røde Banke skal håndteres en kompliceret cocktail af spildevand fra kommunens store industrier. Spildevandet renses indgående inden det pumpes ud 700 m ud i 25 meters dybde i Lillebælt. Foto: Peter Leth-Larsen

Der arbejdes oppe i fri luft og nede i tankene. Projektet har været sendt i udbud og renoveringen kommer til at koste 13 mio. kroner. Foto: Peter Leth-Larsen