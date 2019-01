Se det første videoklip: Comedyserien om FC Fredericia og Sunday går snart i luften

20. januar har YouSees comedy-kanal Xee premiere på satireserien om FC Fredericias kamp for succes med indkøbet af det udenlandske talent Sunday. Holdet bag comedyserien var i Fredericia i august for at lave optagelser - siden er serien klippet til.

Han opfordrer alle til at kigge med fra den 20. januar, hvor de otte afsnit kommer til at ligge klar.

- Det her har jeg glædet mig utrolig meget til. Efter et års arbejde kan jeg afsløre lidt af, hvad jeg har haft gang i, fortæller Melvin Kakooza i et opslag på sin facebook-profil, hvor han også takker en række af folkene bag serien.

I 14 dage i august var filmholdet i Fredericia for at få lokale optagelser i kassen til Sunday. Et par gange krævede det en masse statister på Monjasa Park. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Taknemmelig Melvin

Melvin vandt DM i standup i september 2017, og siden er det gået stærk.

- Jeg er fantastisk glad og meget taknemmelig for at få en chance for at være sammen med så professionelle folk, som synes, at lille mig og min lille idé har været værd at arbejde med. Og så med min egen by som ramme. Det er fedt, sagde Melvin Kakooza, da han i sensommeren gik ind på Monjasa Park som fodboldspilleren Sunday.

Ideen til en comedy-serie om et fodboldhold omkring den fiktive figur Sunday udtænkte han, før han vandt DM. Med sejren i hus præsenterede han oplægget for folk i branchen, og de var begejstrede. Melvin blev sat sammen med instruktør Jesper Rofelt, der også har instrueret Klovn-serien, og sammen har de udviklet figuren.

Siden de sidste optagelser kom i kassen i Fredericia i sommer, har der været travlt i klipperummet, og det er i første omgang blevet til otte afsnit af hver 20-25 minutters længde. Til gengæld valgte man allerede under indspilningerne at ændre slutningen, så der er mulighed for at lave både en Sunday 2 og måske flere.