Se billederne: Så ødelagte er de brændte tog

Fredericia: I den næsten frostklare luft over togkirkegården ved siden af Ungdommens Hus i Fredericia ligger en umiskendelig lugt af brand og brændt gummi efter mandagens voldsomme brand.

Området er spærret af og bevogtes af politihjemmeværn, der skal sikre, at kriminaltekniske spor på gerningsstedet bevares og beskyttes, indtil dagslyset kommer tirsdag, og undersøgelserne for alvor kan gå i gang.

De tog, hvor ilden har hærget mest, har deres eget afspærrede område inde bag de yderste afspærringer. For at komme dertil skal man gennem smalle passager, skræve over udrevne vinduespartier, sno sig mellem brombærkrat og skræve over udtjente kulsyre-slukkere. Langt fra alle forhindringerne er opstået under dagens brand. For eksempel har brandslukkerne ligget i området i nogen tid, efter at hærværksmænd har fyret dem af og smidt dem på området mellem små træer og hastigt voksende buskads.

Brandvagterne skal holde nysgerrige væk, og samtidig hjælpe eventuelle hjemløse med at finde et nyt sted at overnatte, hvis deres normale plads i togvognene er brændt eller afspærret. I den forbindelse er der indgået aftaler med forsorgshjem i området, oplyser brandvagt og rekrutteringsspecialist Thomas Andersen fra Politihjemmeværnet.